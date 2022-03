L’anno è appena iniziato e siamo già nel vivo di un’annata wedding sempre più presente e sempre più influente. Ed è con questo stesso entusiasmo, che gbeventi ha il piacere di presentare l’evento Fiera Futuri Sposi. Infatti, nei giorni di sabato 2 e domenica 3 aprile, la prestigiosa struttura del ristorante Il Tamburello a Castelfranco Veneto ospiterà la fiera in cui voi, futuri sposi, potrete scoprire l’eccellenze del mondo del wedding, conoscendo i professionisti del settore – interagendo con loro, rivolgendo domande e chiedendo consigli – che sapranno rendere straordinario il giorno del vostro: “Sì, lo voglio”.



Fiera Futuri Sposi

Due giorni indimenticabili, che vi permetteranno di conoscere le ultime tendenze in fatto di abiti, ma anche: vivere l’imbarazzo della scelta nel cercare le vostre bomboniere o il flower designer per il vostro allestimento; scegliere con quale macchina cominciare il vostro viaggio d’amore e le agenzie che potranno farlo durare finché vorrete; ricevere suggerimenti per arredare la vostra casa e non dimenticare l’importanza che la fotografia avrà per il vostro matrimonio e la musica per il vostro intrattenimento.

E non mancheranno altre sorprese come: spettacoli di intrattenimento magico rivolti rispettivamente ad adulti e bambini, assaggi culinari e un servizio di food and beverage previsto per entrambe le giornate, che si chiuderanno domenica con un taglio della torta pensato perché sia di buon auspicio per voi coppie partecipanti. Insomma, alla Fiera Futuri Sposi potrete trovare tutte quelle precise condizioni che renderanno la vostra festa unica, perfetta, senza fiato e proprio non potrete mancarvi!





sabato 2 aprile dalle ore 14,00 alle 19,00 e domenica 3 aprile dalle ore 10,00 alle 19,00