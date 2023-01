VIII Fiera del Miniquadro - Incontro con il prof. Giorgio Grasso

Prezzo non disponibile

La Elle Galleria d'arte di Preganziol è pronta per l'attesissimo evento che ospiterà circa 100 artisti provenienti da tutta Italia e Europa nella quale verranno esposte opere di pittura, scultura e fotografia a tema libero ma di piccolo formato come da bando già pubblicato più volte, tempo fa, per incentivare il mercato.

Ospite d'onore il prof Giorgio Gregorio GRASSO che, grazie al suo carisma e alla sua autorevolezza, saprà dare giusta vittoria e onore agli sforzi e alle energie degli artisti e del gallerista per preparare questo straordinario evento certi di fare un successo senza eguali. Un evento per incontrare i Big dell'arte contemporanea. Piccole opere ma grandi affari. La mostra aprirà sabato 14 gennaio 2023 e concluderà venerdì 27 gennaio 2023.

Il prof Giorgio Gregorio GRASSO sarà presente sabato 21 gennaio dalle ore 18,00. Successivamente, grazie all'organizzazione, per chi avrà aderito, ci sarà un momento un po' più intimo per parlare con serenità con GRASSO alla cena su prenotazione. Tutto grazie al successo della edizioni precedenti della Fiera del Miniquadro che hanno visto Artisti di varia provenienza con esposte opere di pittura, scultura, fotografia, grafica e merletti di Burano e opere di Artisti Storici provenienti da collezioni private la Fiera anche quest'anno viene riproposta come la precedente, ospitando opere di Artisti Contemporanei.

L'evento verrà anche documentato sulla pagina ufficiale FB della galleria e in ELLE Galleria d’Arte – Gruppo Pubblico in grande espansione A tutti gli artisti partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di Merito firmato da Giorgio Gregorio GRASSO Nel giorno dell’evento verrà realizzato, come le precedenti edizioni, un video con GRASSO e gli artisti che verrà poi pubblicato nei più importanti social ed emittenti locali



RIEPILOGO FASI E SCADENZE



Termine delle iscrizioni: venerdì 20 gennaio 2023

Consegna o Invio opere: dal 16 al 20 gennaio 2022

Apertura della Mostra Mercato: sabato 14 gennaio 2023 dalle ore 18

Presentazione della Manifestazione: sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 18 con GRASSO

Cena su prenotazione: sabato 21 gennaio 2023 dalle ore 21 con GRASSO

Durata della Mostra: 14 ÷ 27 gennaio 2023