Orario non disponibile

Quando Dal 31/05/2024 al 02/06/2024 Orario non disponibile

Vuoi praticare lo sport che più ti interessa, ma non hai nè la velleità di diventare campione né troppo tempo da dedicarci, oppure non sei più giovanissimo?



LA FIERA DELLO SPORT E’ QUELLO CHE FA PER TE!





Gallery







QUANDO: dal 31/05 al 02/06