Fiera Vegetariana 2022

Questa 6° edizione post Covid parte con la nuova gestione della Proloco di Monastier; le precedenti edizioni infatti sono state organizzate dall’Associazione A.L.I.C.E. che hanno portato nel tempo ad un grande successo di presenze.

Ripartiamo innanzitutto da un restyling del logo con l’inserimento di un pay-off significativo: “Let’s think green together”, entrambi espressione grafica e visiva dei valori che contraddistinguono i temi portanti della manifestazione, quali la sostenibilità ambientale, il KmZero, alimentazione vegetariana e vegana, la promozione di una cultura del riciclo e del “no spreco”…

“Let’s” è una speranza, un’esortazione ad essere tutti sempre più partecipi di una cultura green che porti verso un unico grande obiettivo comune: la salvaguardia del nostro ambiente! Un germoglio oggi (il simbolo all’interno della sfera) sarà un albero domani….seminiamo idee per far crescere valori!

Tre giornate ricche di appuntamenti, stand gastronomico al coperto aperto pranzo e cena offrirà menù rigorosamente vegetariani e vegani, bancherelle e spazi espositivi, conferenze su tematiche relative all’ambiente, all’ecosostenibilità, all’alimentazione, area Fitness e Spazio bimbi.

La fiera inizierà venerdì alle ore 17.00 ed il primo appuntamento è previsto alle ore 18.00 con Stefano Momentè con il suo famoso Cooking show e a seguire il collettivo Friday for Future Treviso, nato a seguito delle proteste di Greta Thumberg

- Nell’area conferenze tra i relatori di queste tematiche ci saranno èNostra che parlerà di Comunità energetiche rinnovabili, Chiara Mazzoleni, docente di urbanistica IUAV di Venezia che ci parlerà del ruolo dell’urbanistica nel governo del territorio, la Dottoressa Luciana Baroni che parlerà della Dieta Veg per la salute e l’ambiente , un intervento previsto per venerdì sera dei Friday for Future Treviso, collettivo nato a seguito delle proteste di Greta Thumberg, e ancora Michele Celebrin che parlerà di Itinerari turistici per tutte le ruote affrontando il tema della disabilità; Stefano Dal Colle Presidente APAT Apicoltori Veneto racconterà Lo straordinario percorso di una goccia di miele; Leonardo e Francesca Zanata parleranno del G.A.S. al tempo della globalizzazione mentre Tiziano Fantinel spiegherà Coltivar Condividendo un progetto a tutela della biodiversità e semi antichi; Ecobaby parlerà di prodotti ecologici per l’infanzia e Babywearing

-Nell’area fitness all’ombra di magnifici salici al venerdì e sabato mattina si terranno lezioni di Hatha Yoga, Yoga, Thai Chi, Pilates e Camminata Metabolica

-Nello “spazio bimbi” laboratori di cucina per bambini con la Cuoca Giuliva, letture per bambini in inglese di Elisa e Serena, letture animate per bambini curate da Gli amici di Emer.

Spettacolo finale per tutta la famiglia “Cabacirkus” scuola di circo!

Un laboratorio gratuito, aperto a grandi e piccini di tutte le età, per provare qualcosa di speciale e divertente insieme a un maestro d'eccezione: un vero giocoliere circense!

Divertimento garantito per tutti/e!

E per la sera concerti di musica dal vivo con i Last Minute Band Live al venerdì e New Moon Live Band per un sabato sera British Pop/Rock ‘80s

Il tutto nel grande parco comunale di circa 50.000mq…una proposta variegata e diversificata che siamo certi incontrerà l’interesse di un pubblico numeroso. Ingresso libero per tutti.

Per informazioni contattare:

telefono: 347 9437171

e-mail: prolocomonastier@gmail.com

e-mail: fiera.veg@gmail.com