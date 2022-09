Le Fiere del Teatro - 33^ edizione

Orario non disponibile

Dal 08/10/2022 al 16/10/2022

Dopo un lungo stop…le Fiere del Teatro di nuovo a Sàrmede! Con una veste totalmente rinnovata nel format, vi aspettiamo dall’8 al 16 ottobre con eventi, spettacoli e laboratori dedicati a bambini, ragazzi e famiglie!

Artisti provenienti dall’Italia e dal mondo si esibiranno in un’atmosfera magica, tipica del “paese delle fiabe”, dando vita a momenti che promettono di soddisfare le aspettative di tutti. È facile sognare quando la fantasia incontra la creatività in una cornice unica: e voi, siete pronti per questo?

Qui il calendario completo:

Domenica 9 e domenica 16 ottobre | Dalle 10 alle 18 | Le Fiere del Teatro

Domenica 9 e domenica 16 ottobre | Dalle 10 alle 18 | Laboratori gratuiti durante Le Fiere del Teatro

Da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre | Dalle 14 alle 17 | Laboratori settimanali

Sabato 8 ottobre | Circo Patuf

“Soñambula” | Ore 16.30 e ore 20.30

Domenica 9 ottobre | Circo Patuf “Soñambula” | Ore 18.30

Martedì 11 ottobre | Compagnia Merida “Capitan Sciabola” | Ore 20.30

Mercoledì 12 ottobre | Little Shakespeare Company “Sogno di una notte di mezza estate” | Ore 20.30

Giovedì 13 ottobre | Circo Patuf “Bu!” | Ore 20.30

Venerdì 14 ottobre | Circo Patuf “Bu!” | Ore 20.30

Sabato 15 ottobre | Circo Patuf “Bu!” | Ore 16.30 e ore 20.30