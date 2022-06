Fight Room - Sporting Festival

Domenica 26 giugno, un ring allestito in area Fenderl, ai piedi del Monte Altare, ospiterà la prima edizione di «Fight Room», evento dedicato agli sport da combattimento e alle discipline ‘’estreme’’. «Quest’anno - spiegano gli organizzatori - iniziamo con la ‘’Boxe light-contact’’, che si pratica con casco e guantoni e dove i colpi duri e i comportamenti aggressivi non sono consentiti. In futuro contiamo di andare anche oltre il quadrato, ospitando altre discipline. Pensiamo ad esempio al ‘’Trial’’, per coinvolgere il mondo dei motori. Sport insomma che impegnano il fisico e la mente, spingendo l’atleta a portare le proprie capacità ad un altro livello». La giornata, organizzata dall’associazione «RND1», nata per creare un punto d’incontro tra gli appassionati di sport da combattimento e fitness, ha il patrocinio del Comune di Vittorio Veneto. Si comincerà alle 11.30 con il Boxing Tournament e si proseguirà poi sino alle 23.00 con una serie di momenti legati all’intrattenimento: Vinyl DJ Set con Andrea Zuzza e Guido Durante, Live Concert con Young Corrado e Pigio e Fire Show con Alice nelle Bottiglie. Nella Children Area sono inoltre previsti laboratori dedicati ai bambini.