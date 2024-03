“Figli connessi, genitori sconnessi?” con don Giovanni Fasoli

Un momento di formazione dedicato alle famiglie, è quello organizzato per martedì 12 marzo al Collegio vescovile Pio X. “Figli connessi, genitori sconnessi?” è il titolo dell’incontro con don Giovanni Fasoli, educatore, psicologo, psicoterapeuta e docente universitario, esperto delle tematiche legate all’adolescenze e alle nuove tecnologie.

Il sacerdote e formatore interverrà in una lezione aperta a tutti, dedicata all’importanza, come adulti educanti, di affiancare i giovani e accompagnarli nella loro presenza sui social media. Proporrà ai genitori metodi e strategie per stare accanto ai figli adolescenti e guidarli attraverso questa fase così delicata della loro crescita.

L’incontro vuole rispondere alle esigenze di formazione manifestate alla scuola dalle famiglie degli studenti; da qui, poi, la decisione di aprire questa preziosa opportunità al territorio.

L’appuntamento, a ingresso libero, è previsto per le 17.30 nell’auditorium del Collegio Pio X e terminerà alle 19. Per ulteriori informazioni, Collegio vescovile Pio X, Borgo Cavour 40, Treviso. Tel. 0422 411725, e-mail: informazioni@collegiopiox.it.

Don Giovanni Fasoli è sacerdote dell’Opera Famiglia di Nazareth per adolescenti e giovani, ha un bachelor in filosofia e teologia, è counsellor, psicologo clinico ed educatore sociale, psicoterapeuta analitico-transazionale di orientamento socio-cognitivo, expert teacher in didattica innovativa e inclusiva. È, inoltre, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Pedagogia della realtà virtuale, Cyber-psicologia e new-media communication allo Iusve (Istituto universitario salesiano di Venezia) e di Tecnologie immersive per l’educazione e la formazione e di Psicologia e psicopatologia digitale allo Iusto (Istituto universitario salesiano di Torino).