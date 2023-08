"Figli" - Il teatro in Piazza Rinaldi

Giovedì 24 Agosto | 21:15

R…estate con Pazzia vi aspetta … a teatro!

? Non tutti sono genitori, ma tutti sono figli: figli del tempo, figli di Dio, figli dell’amore, figli di “buona donna”. Le storie e gli aneddoti di Giovanna Digito ci faranno immergere in una magica atmosfera.

Lo spettacolo di svolgerà all'aperto presso Piazza Rinaldi a Treviso! ?

? Prezzo del biglietto:

?? INTERO € 15 | RIDOTTO € 5 (Under 12)

In serata, assicurati di visitare il nostro piccolo bar, dove troverai uno spazio accogliente con snack, bibite e gelati! ???



https://teatrochepazzia.it/eventi/treviso-2023/#teatro