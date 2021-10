Film a 3 euro in sei cinema della Marca: martedì il nuovo appuntamento

Nuovo appuntamento, martedì 19 ottobre, nelle sale di Treviso e provincia aderenti con l’edizione 2021 de "La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema", progetto pluriennale della Regione realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (Fice) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis. Sei le sale, tra città e provincia che hanno aderito quest'anno all’iniziativa per tutti i martedì di ottobre e novembre.

A Treviso il multisala Corso proietterà, alle 17.30 e 20.30, “The Last Duel” di Ridley Scott e alle 20.30 “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo e Silvio Orlando. Al multisala Edera alle 16, 18 e 20, “Supernova” di Harry Macqueen con Colin Firth e Stanley Tucci. Segue, alle 21.45, “Titane” di Julia Ducournau, film unico, provocatorio, innovativo, che attraversa l’immaginario techno-rock-pop new pangender, vincitore della Palma D'Oro per il Miglior Film al Festival di Cannes 2021.

In provincia il cinema Cristallo di Oderzo propone, alle 20 e alle 22, “The Father - Nulla è come sembra” premiato agli Oscar per Miglior sceneggiatura non originale e per il Miglior attore a Anthony Hopkins. Cinema italiano al multisala Verdi di Vittorio Veneto che alle 17.30, 20 e 22 offre a tre euro la visione di “Welcome Venice” di Andrea Segre. La commedia sarà invece protagonista al multisala Cinergia di Conegliano, alle 17.20, 19.40 e 22, con “Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto” di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Al multisala Manzoni di Paese si proietta, invece, alle 19 e 21.10, “La scuola cattolica” di Stefano Mordini, il film sul delitto del Circeo presentato alla Mostra del cinema di Venezia con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli e Valeria Golino. Per tutti questi film il costo del biglietto sarà di soli 3 euro. È consigliata la prenotazione.

