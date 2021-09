Proiezione del film "Finchè c'è prosecco c'è speranza"

In occasione della giornata dello sciopero per il clima, L'incubatore di YTransizione Ecologica di Preganziol presenta la proiezione del film Finchè c0è prosecco c'è speranza con la presenza del regista Padovan.

Possibile firmacopia del dvd, del libro di Ervas e anche del libro del make off con i panorami dei vari set e la genesi del film.



prenotazione whatsapp 389 6453200

