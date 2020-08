CombinAzioni festival: ecco la proiezione del film "Iisland"

Prenotazione obbligatoria: combinazioni.festival@gmail.com o 3454813756



Sabato 29 agosto, al vecchio cimitero di Montebelluna, CombinAzioni festival e MoFFe film festival proporranno il film Iisland. Saranno presenti il regista Miha Celar, l'associazione Poveglia per tutti e la giornalista Valentina Calzavara.



Busi (Biševo) è una piccola isola dell’Adriatico – di soli 5.84 km². La piccola comunità che vive sull’isola rischia di doverla lasciare per sempre. Queste persone però sono molto determinate a rimanere. In particolare, Lada e Lucio, la coppia più giovane sull’isola, vogliono salvaguardare lo sviluppo dell’isola e decidono di prendere in mano la situazione. Questa iniziativa potrebbe essere difficile in quanto non tutti i 13 abitanti sono molto collaborativi. Le persone della vicina isola di Vis progettano di prendere in consegna la terra di Biševo per farne un’attrazione turistica ancora più sfruttata. Chi vincerà? Iisland è la storia della condizione umana e dello sviluppo della democrazia in una piccola comunità.



In caso di maltempo, l'evento verrà rinviato al primo giorno successivo di bel tempo.



L'evento rientra nel progetto "Un cimitero da vivere" dell'associazione Levi Alumni, gestito da CombinAzioni, patrocinato dal Comune di Montebelluna e finanziato dall'Agenzia Nazionale Giovani - programma European Solidarity Corps