Il Filo di Simo: serata di beneficenza per parlare di depressione...strappando un sorriso

Offrire supporto a chi sta vivendo un momento di difficoltà emotiva e alla sua famiglia. Questo l’obiettivo de “Il Filo di Simo”, associazione nata per volontà di due genitori che si sono trovati ad affrontare l'immenso dolore della perdita del loro Simone. Un dolore trasformato in ascolto, presenza e aiuto grazie alla creazione di una rete di sostegno per coloro che affrontano un momento di difficoltà emotiva, affinché non si ripeta ciò che loro hanno dovuto vivere: dire addio al proprio figlio.

L'obiettivo di "Il Filo di Simo" è quello di esserci per chi sta vivendo un momento di difficoltà psicologica, sensibilizzando l’opinione pubblica al tema della sofferenza emotiva anche attraverso eventi e serate di beneficenza in cui psicologi, psicoterapeuti e professionisti del settore, affrontano un argomento tanto complesso come la depressione, offrendo il proprio aiuto professionale. Da questo nasce l’evento “WHERE DO WE GO? WHERE DO WE GO NOW? WHERE DO WE GO? Ricordiamo Simone” che si svolgerà sabato 18 febbraio, alle 20.30, presso il BHR Treviso Hotel di Quinto (TV).

Una serata in cui si ricorderà Simone, a due anni dalla sua scomparsa, raccontando l’attività dell’associazione, cosa è stato fatto sino ad oggi e a cosa si sta lavorando per il futuro. Un momento di incontro importante, che avrà anche una parentesi dedicata alla leggerezza: in questa occasione, infatti, Giovanna Donini, zia di Simo, porterà poi sul palco l’attore e autore comico Andrea Midena, per raccontare la vita tragicomica di un ipocondriaco cronico.

La partecipazione è gratuita, previa conferma a relazioni@ilfilodisimo.it

Info: www.ilfilodisimo.it - info@ilfilodisimo.it - +39 351 503 2430