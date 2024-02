Spettacolo "𝐅𝐢𝐥𝐨𝐦𝐞𝐥𝐚 𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐤𝐧𝐞_𝙡𝙖 𝙫𝙞𝙤𝙡𝙚𝙣𝙯𝙖 𝙚̀ 𝙪𝙣 𝙗𝙖𝙡𝙨𝙖𝙢𝙤"

???????? ? ??????_?? ???????? ?? ?? ???????

Di Irene Curto

con Irene Curto, Elisa Marangon, Samantha Silvestri

aiuto regia Michele Granzotto

progetto sonoro Fidanzati della Morte

video Sofia Gastaldo

con la consulenza scientifica di Nadia Carlucci



Prendendo ispirazione dal VI libro delle ??????????? di Ovidio, il mito delle sorelle Filomela e Progne, la riscrittura firmata da Irene Curto dΓ voce alle vittime di stupro, al loro desiderio di riscatto, alla potenzialitΓ della parola e della solidarietΓ nella costruzione di un nuovo destino. La tragedia assume connotati persino comici vista dal punto di vista delle Furie ed Γ¨ impreziosita dal ritmo poetico della prosa. L’interazione col video aggiunge una dimensione ulteriore alla visione.



????? ?????, attrice, autrice, regista, dopo aver frequentato il Conservatorio, si diploma alla scuola di teatro L’Avogaria di Venezia, prosegue all’Arsenale di Milano e si orienta al teatro di ricerca collaborando e studiando con Teatro Valdoca, Motus, Gallerano-Ceresoli, F. Paravidino, E. Cosimi, M. Sgorbani. Come attrice Γ¨ coinvolta dal Teatro Stabile del Veneto e ha all’attivo tre produzioni proprie. Nelle sue attivitΓ laboratoriali, unisce la pratica teatrale, artistica e performativa allo sviluppo spirituale e del potenziale umano dei suoi allievi.



????? ???????? Γ¨ attrice ed educatrice alla teatralitΓ . Inizia il suo percorso all’Accademia Venezia in scena di Adriano Jurissevich, si perfeziona con numerosi altri maestri quali F. Apolloni, S. Pesce, F. Rosellini, E. Fainello, F. Girardello, G. Busetto e M. De Rossi. E’ impegnata nella promozione del teatro per bambini e adolescenti, inteso come strumento di sviluppo psico-fisico, dall’espressivitΓ creativa alla capacitΓ di relazione.



???????? ????????? (1988) frequenta il DAMS a Padova durante il quale collabora con Andrea Pennacchi e il Teatro Delle Maddalene. Nel 2013 entra nell’accademia del Teatro Stabile del Veneto e si forma con maestri quali N. Karpov, K. Aryutunian, T. Cafiero, N. Robello e M. Shmaevic. Dopo il diploma di attrice collabora con diverse compagnie teatrali e frequenta anche il mondo video.

Attualmente Γ¨ anche formatrice presso diverse scuole di recitazione, direttrice artistica del festival GEA GioiosaEtAmorosa Contemporary Theatre Festival e fondatrice del Comitato Teatro Treviso.

Ha vinto i seguenti premi: Best Supporting Actress, Miglior Interpretazione Teatro Abarico (RM), del Pubblico al Festival Monologhi di Sabaudia, della Critica al Festival Frammenti al Femminile di Roma, della Critica e della Giuria Tecnica al Premio Confine Corpo per le Voci dell’Anima di Rimini.



PRENOTAZONI A kaliscopio.teatro@gmail.com