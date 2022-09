Il filosofo Emanuele Coccia ospite a Fabrica

Il 23 settembre alle 19:00 Emanuele Coccia, uno degli intellettuali più eclettici e stimati della sua generazione, sarà a Fabrica per una conferenza che inaugura la nuova sessione del programma di residenza artistica. Intellettuale conosciuto in tutto il mondo per il suo pensiero sulla metafisica vegetale e la centralità delle piante nella teoria della conoscenza, Coccia si è occupato del tema della metamorfosi dei saperi più diversi: dalla zoologia alla filosofia, dalla biologia alla linguistica, dalla botanica alla letteratura. La sua visione considera l’essere umano espressione di una forma di vita più vasta e in stretta correlazione con la natura.



Coccia affronta temi come la sensibilità vegetale intesa come forma di comunicazione, la casa tra dimensione spirituale e materiale e come orientarsi negli immensi archivi digitali in cui viviamo oggi. Dal 2011 insegna all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi. E’ editorialista di “Libération” e collabora con “Le Monde” e “Repubblica”.



Conferenza in lingua inglese

Ingresso libero senza prenotazione

Live streaming nel canale YouTube di Fabrica



Fabrica

Via Postioma, 54/F



