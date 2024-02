Luca Zaia a San Fior per l'incontro: «Finalmente autonomia»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Luca Zaia sarà presente venerdì sera, 16 febbraio, a San Fior per parlare di autonomia. Dopo il voto referendario del 2017, finalmente l’autonomia diventa un progetto concreto: il ddl Calderoli sull’autonomia differenziata è già stato approvato al Senato e ora la palla passa alla Camera.

La Lega ha iniziato a muoversi per promuovere e descrivere la legge e i passi in avanti compiuti in questi anni. Il primo evento della provincia di Treviso su questo tema si svolgerà a San Fior, venerdì 16 febbraio alle ore 20 presso la sala polifunzionale del municipio (Piazza Marconi, 2), con la partecipazione dell’intera filiera regionale del partito: il presidente Luca Zaia, Dimitri Coin e Alberto Stefani, entrambi deputati e rispettivamente segretari provinciale e regionale della Lega veneta. La serata, prima di una lunga serie che accompagnerà i comuni alle elezioni amministrative ed europee, si concentrerà sul contenuto del ddl Calderoli, cercando di illustrarne gli elementi più importanti e le sue implicazioni amministrative una volta che l'iter legislativo nazionale sarà finalmente concluso.