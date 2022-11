Finferli cena gourmet a 4 mani - Ristorante Andreetta vs Ristorante alla pergola da Livio

L’autunno gastronomico trevigiano segna il ritorno degli eventi organizzati dal gruppo ristoratori “Intavolando”: cinque serate itineranti, dal 3 novembre al 1° dicembre, in cui ogni volta si incontrano e confrontano due chef per esaltare il valore dei funghi finferli. Una varietà dalle molte virtù, che non è mai stata “celebrata” con il dovuto merito in una rassegna dedicata. L’idea si deve a Maurizio Potocnik, il “regista” della rifondazione di “Intavolando”.



MENU DELLA QUARTA SERATA - Ristorante Andreetta Vs Ristorante Alla Pergola da Livio

presso il Ristorante Andreetta - Rolle, Cison di Valmarino (TV) - Prenota: 0438 85761



Gli chef di Alla Pergola da Livio

Trilogia di finferli in varie cotture con tuorlo d'uovo fritto

Capitel Prosecco col fondo - Agostinetto Maria Vittoria



Gli chef del Ristorante Andreetta

Crema di patate con tartare di finferli e albicocche disidratate?

Pinot Grigio - Ornella Molon



Gli chef di Alla Pergola da Livio

Risotto con Finferli e Morlacco del Grappa

Sauvignon Vigna Traverso (Ornella Molon)



Gli chef del Ristorante Andreetta

Filetto di cervo con finferli, cipolla caramellata e salsa ai lamponi

Vite Rossa Ornella Molon



Gli chef di Alla Pergola da Livio

Biscotto allo zenzero con mousse agli aromi dell'orto

Moscato Rosa Vigna Traverso (Ornella Molon)



Gli chef del Ristorante Andreetta

Sfera dolce al cioccolato bianco e frutti di bosco

Moscato Rosa Vigna Traverso (Ornella Molon)



Regia di Maurizio Potocnik