Finger Food Festival Conegliano

Limebar riporta a Conegliano il più importante evento italiano di valorizzazione di eccellenze del cibo di strada e delle birre artigianali, il Finger Food Festival!

Dal 15 al 17 Settembre un universo di nuovi gusti, di profumi e di musica troverà casa nel centro di Conegliano, in Piazza Calvi!

Per tre giorni si potranno quindi gustare prelibate specialità regionali, il meglio delle birre artigianali ed una programmazione musicale live a cura di Estragon Club. Un festival per palati fini che delizierà tutti i sensi!

A breve verranno annunciate tutte le specialità presenti al festival!

Orari della manifestazione:

-Venerdì 15 Settembre: dalle 19.00 alle 24.00

-Sabato 16 Settembre: dalle 12.00 alle 24.00

-Domenica 17 Settembre: dalle 12.00 alle 23.00

L'ingresso è sempre gratuito!

L'evento è organizzato da limebar e Estragon Club col patrocinio del Comune Di Conegliano