Giovedì 29 aprile, alle ore 20.30

abbiamo la gioia di accogliere nell'agora' di Robe Turche la Dott.ssa Lorena Mazzariol, Psicologa e Scrittrice.

IL FIORE CADE QUANDO APPARE IL FRUTTO.

Riprendiamoci il potere del rito e del ritmo naturale della vita".



In diretta Facebook

https://www.facebook.com/robeturche



Lorena Mazzariol è Psicologa, nonché Autrice dei libri "La Vita è una Magia Magica" (2018) e "L' odore buono della vita. Pane burro e zucchero. Un racconto per tutti noi figli" (2019)



Vi aspettiamo in diretta per ricevere un condensato di parole buone, dolci, magiche!





L'evento, pubblico e gratuito, sarà in diretta sulla pagina Facebook di Robe Turche

Info: Robe Turche

Telefono: 3914360734 o mail: robeturche@gmail.com