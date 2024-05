Escursione "Fiori e vigne"

Scopriremo angoli caratteristici del paese e una valle nascosta tra i boschi, quasi un piccolo canyon solcato da un ruscello, che ci condurrà ad un suggestivo salto d’acqua. Toneremo poi all’Agriturismo “Fiori e Vigne”, nella suggestiva cornice di una villa padronale di inizio ottocento, per visitare l’orto delle piante officinali, tra colori e profumi, e concludere con un piacevole aperitivo con i prodotti dell’azienda.



RITROVO: ore 16.00 a Farra di Soligo (TV), presso l’Agriturismo Fiori e Vigne, via Monchera 1, 31010 Farra di Soligo (Tv)

DISLIVELLO: 200 m circa

LUNGHEZZA: 5 km circa

DURATA: 3 ore circa compresa la passeggiata, la visita all’Azienda e l’aperitivo.



COSTI: 22 euro a persona. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata, la visita e l’aperitivo in Agriturismo.



OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti:

(NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543

E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com



NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarpe con suola adatta anche a sterrato (no suola liscia). Si consiglia un abbigliamento comodo, giacca antipioggia di scorta, cappellino per il sole. Borraccia d’acqua al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.



In collaborazione con Agriturismo Fiori e Vigne