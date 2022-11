Destinazione "Fiori&Vino": da Tokyo a Parigi passando per Treviso

Pronti per il viaggio? Venerdì 2 dicembre Fiori&Vino festeggerà il suo primo anno di attività con una cena a base di cucina giapponese e Champagne. Si dice che il pesce crudo vada abbinato al sakè o a vini bianchi aromatici, ma Fiori&Vino non vede l’ora di mettere in discussione queste certezze, richiudendo in valigia per questo viaggio di sola andata da Oriente a Occidente la cucina giapponese, i fiori eduli e il vino francese per antonomasia: lo Champagne. Il locale glamour di Via Guido Bergamo a Treviso festeggerà infatti un anno dalla sua apertura e lo farà in grande, scegliendo le bollicine champenoises di Canard-Duchêne per il suo primissimo evento dopo l’inaugurazione di settembre 2021.

Venerdì 2 dicembre dalle ore 20.00 verrà quindi ufficialmente sdoganato il principio che sconsiglia l’abbinamento tra vino spumante e pesce crudo, soprattutto quando a prepararlo sono le mani esperte dello chef Clayton Kawamura, che alternerà qui la sapiente arte del sushi come tutti la conosciamo a preparazioni in cui erbe e fiori eduli non sono una semplice decorazione, ma una vera e propria componente del piatto.

L’ingrediente segreto? L’ambiente, che unisce piante ed oggetti di design contemporaneo: l’atmosfera è la vera ciliegina sui taglieri di pesce finemente sfilettato.

Menù

Champagne Brut AOC Canard-Duchêne “Cuvée Lèonie”

Tris di erbette e spugna al matcha e lime

Tataki di tonno rosso marinato alla salsa di soia e insalatina con erbe e fiori e vinaigrette al carcade

Champagne Canard-Duchêne ‘Parcelle 181’ Extra Brut Nature

Selezione di nigiri: tonno, salmone, branzino, scampo

Zuppa tiepida di granseola con melissa e pepe sansho

Selezione di uramaki: tonno, avocado, shiso, sesamo; branzino marinato al passion fruit e pepe sansho; salmone, tabasco, maionese, perle di riso, shichimi togarashi

Champagne Canard-Duchêne Charles VII Blanc de Blancs Brut

Tiramisù al matcha

Costo della serata: 50 €

Prenotazione obbligatoria al numero di telefono 0422 157 6581 o via email all’indirizzo info@fiorievino.it