"Fiori": workshop di acquerello

Anticipiamo la primavera dipingendo Fiori con l'acquerello!



Sogno Numero2 organizza nella giornata di SABATO 4 MARZO 2023, presso la propria sede a Treviso in via Borgo Mestre 107, un WORKSHOP DI ACQUERELLO, di 4 ore, dalle 14.30 alle 18.30.

Ospite e Insegnante del WORKSHOP l’acquarellista LAURA SARRA.

Diplomata all’Accademia di Belle Arti si Venezia, ha scelto di esprimersi con la tecnica dell’Acquerello per poter fermare velocemente le emozioni sul foglio.

I suoi soggetti preferiti sono i fiori e le persone.

Laura Sarra nelle proprie opere, ed in particolare nella realizzazione dei soggetti floreali, porta una particolare freschezza e un gioco di equilibri compositivi estremamente raffinati.

Il lavoro che verrà affrontato "alla prima", inizierà con macchie di colore che formeranno la base per la realizzazione di splendide composizioni floreali dalle incredibili sfumature.

Il laboratorio è adatto a chi ha già una conoscenza con le basi della pittura ad acquerello.

Sarà organizzata anche una pausa coffee break.



Il materiale necessario è scaricabile dal sito www.sogno2.it



Per informazioni e prenotazione (obbligatoria)



info@sogno2.it www.sogno2.it