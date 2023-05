"Fioritura Umana", una conferenza di Luca Boffi (Alberonero)

Fabrica presenta “Fioritura umana”, una lecture aperta al pubblico di Luca Boffi (Alberonero) che si terrà giovedì 25 maggio alle 19:00.



Luca Boffi, 1991, lavora come artista e contadino. Studia la percezione visiva, le trasformazioni del paesaggio, i processi di transizione e reciprocità tra gli esseri viventi, tra il naturale e l’artificiale. Interpreta il circostante per restituirlo, a partire dalla postura e dal gesto della propria pratica.



La sua pratica artistica si sviluppa a partire dallo studio scientifico della griglia come dispositivo ottico attraverso il quale misurare, ordinare, reinventare l’ambiente. Trova forma nella costruzione in natura, con installazioni e azioni performative nate dall’ascolto sensibile del sito di azione, dalla volontà di “essere luogo” e di partecipare allo spazio in senso architettonico e poetico. L’intervento in contesti sia urbani sia naturali è volto a valorizzare memorie collettive ed esigenze territoriali attraverso il coinvolgimento dei partecipanti e delle comunità in pratiche di con-ricerca e in inedite narrazioni dei luoghi, per contribuire ad un’azione comune.



Ingresso gratuito.