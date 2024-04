Fish'n'Fest 2024

Voglia di estate? Di quelle belle serate in cui godersi il tramonto e le cene all’aria aperta? Ma sopratutto voglia di festa e ottimo cibo a base di pesce??



Non servirà aspettare molto, perché a Treviso, a due passi dal centro storico, anche quest’anno torna il Fish’n’Fest, l’evento che segna l’inizio dell’estate trevigiana organizzato da Albertini Events.

Le date? Dal 30 maggio al 9 giugno, con una piccola pausa lunedì 3 e martedì 4.



La location? Quest’anno si cambia e Fish’n’Fest si trasferisce in Prato Fiera a Treviso!

Un passo importante, per avvicinare la festa al centro storico, senza rinunciare alla comodità. L’evento sarà raggiungibile con facilità anche tramite via Alzaia a piedi o in bicicletta.



Le serate si prospettano “gustose” non solo per l’ottimo menù a base di pesce, per cui la famiglia Albertini è ormai celebre (con tante “new entry” per accontentare tutte le esigenze), ma anche per la programmazione: ci sarà una nuova zona lounge con aperitivi e DJ set, dove gustare anche qualche Gin Tonic speciale, vista la partecipazione ormai fissa di RobyMarton Spirits.