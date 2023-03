Quello della Fish ’n’ Fest 2023 è un ritorno in grande stile. Dall’11 al 21 maggio arriva in zona mercato ortofrutticolo la grande festa che inaugura l’inizio della bella stagione a Treviso. Una manifestazione a base di ottima musica, intrattenimento e animazione per bambini e ovviamente, come ben evidente nel suo nome, anche deliziosi piatti di pesce scelti, preparati e serviti da Albertini Gastronomia, sinonimo di qualità, gusto e freschezza assoluta.