Fiumanesimo e fascismo ai “Giovedì della cultura”

Proseguono i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi.



L’appuntamento del 17 novembre sarà dedicato

al tema “Fiumanesimo e fascismo: dalla Carta del Carnaro alla Marcia su Roma”



Relatore è Davide Rossi, professore di Storia del diritto medioevale e moderno presso l’Università degli Studi di Trieste



Il tema

Il rapporto tra fiumanesimo e fascismo è molto complesso e troppo spesso è stato oggetto di banalizzazione. Da una parte D'Annunzio, dall'altra Mussolini; da una parte l'epica Impresa fiumana, dall'altra la Marcia su Roma.

Nel mezzo la Carta del Carnaro, testo rivoluzionario, frutto di una poliedricità di stimoli e idee, con diritti e libertà che sono alla base del costituzionalismo novecentesco.

A cento anni da questi eventi, evitando presentismi nocivi, si intende ripercorrere aspetti istituzionali su cui poco la storiografia si è soffermata.



Davide Rossi, docente di Storia e Tecnica delle Costituzioni Europee presso l'Università degli Studi di Trieste, da anni attivo nell'ambito dell'associazionismo giuliano-dalmata, si occupa prevalentemente di temi inerenti il confine orientale e i rapporti con gli Stati sorti dallo sgretolamento dell'ex Jugoslavia. Fa parte di numerosi Comitati Scientifici ed è Socio di Accademie italiane ed estere. E' consigliere della Fondazione Atlantide-Teatro Stabile di Verona ed editorialista de L'Arena di Verona.



I Giovedì della cultura

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 103 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.

Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.

L’appuntamento per ciascuna è alle ore 18 a Casa dei Carraresi.

Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.





I prossimi appuntamenti



24 novembre Splendida natura del Nord America, Roberto Bartoloni, fotografo



1° dicembre Il fertile interdetto, Luigi Viola, già docente di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e di Venezia



15 dicembre Giuseppe Chiari, artista del nostro tempo, Mario Chiari (figlio dell’artista)



22 dicembre Dalla rinascita al declino. Storia internazionale dell’Italia Repubblicana, Antonio Varsori, professore emerito di Storia delle relazioni internazionali dell’Università di Padova