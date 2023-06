Dopo un periodo di interruzione forzata a causa della pandemia torna finalmente in cartellone a Roncade il “ FLE - Festival dei Luoghi e delle Emozioni ” che quest’anno prende il nome de " I 5 Sensi (+1) ", per un'esperienza multisensoriale unica nel suo genere. Come da tradizione, il Festival è organizzato su più giornate dal 6 al 30 giugno, lungo tutto l’arco territoriale del comune, e coinvolgerà sia i più grandi che i più piccoli mettendo in risalto l'importanza dei cinque sensi nell'esplorazione artistica e nella scoperta di sé stessi. Molteplici sono gli eventi in calendario, tra cui escursioni in bicicletta, laboratori interattivi, concerti e danze avvolgenti, spettacoli teatrali coinvolgenti e molto altro ancora che animerà ogni angolo di Roncade per quasi un intero mese.

Alla base della manifestazione quest’anno ci sono i sensi che ci connettono al mondo che ci circonda e che svolgono un ruolo cruciale nella creazione di sensazioni uniche. Il FLE si propone quindi di esplorare e celebrare l'incredibile potere dei cinque sensi, permettendo al pubblico di immergersi in un mondo di stimoli sensoriali, di sperimentare le emozioni che essi evocano e di scoprire come i sensi influenzano la nostra percezione del mondo e come possiamo utilizzarli per arricchire le nostre esperienze quotidiane.

«Quello di quest’anno è un programma che mette al centro la Roncade “città culturale”, un territorio che ha voglia di essere vissuto e raccontato al pubblico attraverso la propria creatività e bellezza - dichiarano gli assessori comunali alla Cultura e al Turismo, Viviane Moro e Loredana Crosato – Inoltre, siamo molto contenti del fatto che il cartellone del FLE sia frutto della cooperazione di molti soggetti che abitano il territorio roncadese, lo promuovono e, soprattutto, lo amano».

Oltre 30 gli appuntamenti in cartellone e tra i più attesi (per l’elenco completo vedasi locandina in allegato) si segnalano:

il 10 giugno, alle 19, “ Art & Jazz – Aperitivo musicale sotto i frutteti ” a Villa Fregnan;

” a Villa Fregnan; il 15 giugno, alle 21, “ Arpe di seta: un intreccio di sensi ”, sfilata di moda fra arte, musica e creatività a cura degli studenti dell’Engim Treviso SFP Turazza alla Chiesa di San Cipriano;

”, sfilata di moda fra arte, musica e creatività a cura degli studenti dell’Engim Treviso SFP Turazza alla Chiesa di San Cipriano; il 16 giugno, alle 20.45, lo spettacolo “ Prof. posso andare in bagno ” di Enrico Galliano sulla capacità di ascolto quale strumento dei cinque sensi per apprendere, conoscere e comunicare;

” di Enrico Galliano sulla capacità di ascolto quale strumento dei cinque sensi per apprendere, conoscere e comunicare; il 19 giugno, alle 20.30, la tavola rotonda “ Lo sport oltre i sensi: un modo unico per vivere la realtà ” con la partecipazione di Ruggero Vilnai (Presidente Comitato Italiano Paralimpico – Veneto), Alessandro Franzò (atleta di power-chair Hockey e Football) e Cecilia Camellini (pluricampionessa di nuoto paralimpico);

” con la partecipazione di Ruggero Vilnai (Presidente Comitato Italiano Paralimpico – Veneto), Alessandro Franzò (atleta di power-chair Hockey e Football) e Cecilia Camellini (pluricampionessa di nuoto paralimpico); il 20 giugno, alle 22, la camminata notturna fra udito, tatto e olfatto “ Il rumore e il silenzio dell’acqua ” a Musestre;

” a Musestre; il 23 giugno, alle 20, la notte in Biblioteca “ Che sapore ha la conoscenza? ” con gli Amici di Elmer;

” con gli Amici di Elmer; il 24 giugno, dalle 19, l’immancabile “ Notte Bianca ” in centro a Roncade tra artigianato, arte, gastronomia, libri, giochi, artisti di strada, musica, balli e tanta allegria;

” in centro a Roncade tra artigianato, arte, gastronomia, libri, giochi, artisti di strada, musica, balli e tanta allegria; il 29 giugno, alle 21 in Castello, lo spettacolo “ Pinocchio confidential ” con Lella Costa e Gabriele Vacis;

” con Lella Costa e Gabriele Vacis; il 30 giugno, alle 18 a Villa Fregnan, “Arte & Flamenco & Sangria”, una scoperta storica e culturale intervallata da brani strumentali e danzanti.

Per info e prenotazioni:

328.5997702 – 0422.846218

fle.roncade@gmail.com / prolocoroncade@gmail.com

www.festivaldeiluoghi.it