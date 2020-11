Flip Flop Revolution: in mostra al Tiziano

Dal 2 al 22 novembre, arriva al Tiziano il progetto Flip Flop Revolution. La mostra, che si terrà in Galleria, prevede una raccolta di lavori realizzati dall’associazione Ocean Sole attraverso il riciclo delle infradito ripescate dal mare.



L’obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare tutti sul tema dell’inquinamento ambientale. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) con sede a Nairobi, si stima che una media di 13.000 pezzi di materiali plastici e sintetici galleggino su ogni chilometro quadrato di oceano e che una buona percentuale di questo disastro sia causato proprio dalle infradito, universalmente chiamate “Flip-Flop”.



Vieni a scoprire tutti i lavori realizzati da Ocean Sole in collaborazione con le scuole del territorio e cogli anche tu l’occasione per imparare qualcosa in più sull'inquinamento generato dalla plastica e su quanti modi originali esistono per riciclarla.

