"Flora", al Lago delle Fate il primo aperitivo totalmente green

Venerdì 10 Giugno

Il Lago delle Fate, Vedelago (TV)

Dalle 18.00 a 00.00

Ritorna ?????, l'aperitivo Green

Una volta al mese, per tutta l'estate, aL Lago delle Fate

INGRESSO GRATUITO

Consigliamo un dress code floreale!

Info e prenotazioni: 351 6301146

????? è il primo aperitivo totalmente green.

Le sponde del Lago saranno allestite con sedute in legno, erba, piante e fiori.

Le aree Food & Beverage proporranno prodotti BIO, Km0 e Presidi Slow Food.

Non useremo bicchieri di plastica, ma in polpa di mais.

????????

Una rigogliosa area verde di 6 ettari, baciata da limpide acque di risorgiva.

A 10 km dal centro di Treviso, nell’ambito di un’incantevole zona rurale al confine tra i comuni di Vedelago e Istrana, nasce Il Lago delle Fate. Un’ex cava di ghiaia, divenuta sede di un virtuoso progetto di riqualificazione.?

Maggiori info su: www.illagodellefate.it?

Cibo selezionato a km0 by ?? ???? ????? ????

Bevande locali

Cocktail floreali by ???????????

Terrazza panoramica

Area verde

Vivamente consigliata la prenotazione per Cena: 351 6301146

Dj Set:

Electroboogo

Ant One

Flora Soundsystem

???????? "???????? " by MorettoFARM

Tarassaco, Borragine, Begoniette, Timo e molti altri fiori ed erbe aromatiche commestibili vi faranno scoprire i cocktail più amati in versione floreale.

Se sei un fumatore, richiedi gratuitamente i nostri posacenere portatili a marchio "Flora", ed evita di gettare a terra i mozziconi!

???? ?????

DOVE

?? ???? ????? ????

Via Pasato, 45 – Vedelago (TV)

ORARI

Venerdì 10 Giugno dalle 18.00 a 00.00

ACCESSO

L’ingresso è libero e gratuito

NO PICNIC

È vietato introdurre cibo e bevande

PARCHEGGIO CUSTODITO: 2€

Una produzione Suonica & Il Lago delle Fate

www.suonica.it

www.illagodellefate.it