Floral design workshop

Rebekka Clarke insegnerà le tecniche per realizzare un fantastico bouquet primaverile da portarsi a casa. Il workshop è concepito come un’esperienza immersiva attraverso cui apprendere le tecniche base del 'floral design'. Si tratta di un’occasione unica per creare composizioni moderne imparando competenze professionali quali: cura dei fiori e teoria del colore. Il workshop si svolgerà presso Villa Filanda Antonini, sabato 13 aprile, alle 15:00. Il laboratorio è in lingua inglese ed ha una durata di 90 minuti. Fiori e materiali per realizzare il bouquet sono inclusi nella quota partecipativa che è di 25 euro/persona. Il laboratorio è adatto ad adulti di ogni livello d’esperienza. Per informazioni aggiuntive consultare il sito https://www.vfa.art, oppure scrivere a hello@vfa.art. Per acquistare il workshop visitare il sito: https://villafilandaantonini.bigcartel.com/products