Spettacolo "Fole e filò. Sette storie per sette province"

Spettacolo per famiglie, di e con Filippo Tognazzo



Musiche a cura di Ivan Tibolla



Racconto e musica per tutti, dai 5 anni di età



Filippo Tognazzo reinventa la tradizione del filò ovvero, come scriveva Andrea Zanzotto, “la veglia di contadini, nelle stalle durante l’inverno, ma anche interminabile discorso che serve a far passare il tempo e a nient’altro”. "Fole e filò" è uno spettacolo dinamico e coinvolgente adatto a tutte le età, ricco di poesia, leggende, musica e divertimento che saprà stupire e incantare attraverso un teatro genuinamente popolare. Un percorso immaginario fra fiumi, grotte, cave e campi per far conoscere storie e miti del territorio e per tornare a ridere, emozionarsi, stupirsi e sognare assieme.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3488680090



In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al teatro Binotto di villa Pisani



Filippo Tognazzo, attore professionista e autore, laureato al DAMS, si è specializzato nel teatro applicato alla formazione e all’educazione. Come formatore e regista collabora con numerose realtà - aziende, Università, scuole, fondazioni ed enti pubblici, RAI, MIUR - portando in scena i propri spettacoli e proponendo progetti, corsi di teatro e public speaking.