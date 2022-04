A Follina un'escursione percorrendo la storia della lana

Rilassante percorso naturalistico delle due acque a cui seguirà una visita al lanificio Paoletti che aprirà le porte in esclusiva per noi e ci illustrerà la storia della lana a Follina: come si produceva e come si producono oggi i tessuti fatti con questo materiale.



PROGRAMMA USCITA

Un itinerario ad anello, adatto a tutti, che si svolge per la gran parte tra le acque della roggia, della sorgente Fiadora e quelle del torrente Corin.

Da Follina arriveremo fino a Valmareno, ammirando qualche scorcio panoramico sulla Vallata e passando per la croce in legno sopra il paese.

A fine passeggiata visiteremo il lanificio Paoletti, storico stabilimento produttivo del paese.

Fondato nel 1795 e guidato dalla decima generazione della famiglia, il lanificio collabora con i maggiori brand di moda italiana e internazionale, coniugando con sensibilità ed entusiasmo la tradizione alla ricerca. Ci aspetterà una visita che partendo dai primordi del XIII secolo, inizio della storia lanaria di Follina, arriva fino ai giorni nostri, con le attuali produzioni di tessuti di alta qualità dell’azienda.

A finire, per chi vuole, visita della rinomata Abbazia di Follina e del centro.



INFORMAZIONI TECNICHE

Lunghezza percorso: circa 6 km

Dislivello in salita: 100m

Abbigliamento: Portare zainetto con riserva d’acqua. Come calzature vanno bene delle scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita. Per chi è abituato ad usarli, sono consigliati i bastoncini da trekking



COSTI

Costo uscita comprensivo di guida ambientale escursionistica:

Euro 20,00 per gli adulti

Euro 10,00 per i ragazzi fino ai 16 anni



INFO E PRENOTAZIONI

WhatsApp/tel. 3383766978

info@passiesorrisi.it



Per partecipare all'evento è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE