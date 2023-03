In anni in cui la comunicazione enogastronomica si affida sempre più agli “influencer”, personaggi che attraverso i media influiscono sui comportamenti e sulle scelte del pubblico, il Comitato Scientifico del Fondaco del Gusto propone una lettura storicizzata del fenomeno. Lo fa con una nuova conferenza al Fondaco del Gusto di Pieve di Soligo, giovedì 23 marzo – ore 20,30 intitolata “Gli influencer nella cucina italiana. Cosa è cambiato negli ultimi 100 anni”, che sarà trasmessa anche in streaming sulla piattaforma Zoom.

Relatrice sarà Paola Rancati, una delle voci più autorevoli nel mondo del giornalismo gastronomico, famosissima anche presso il grande pubblico per la straordinaria attività editoriale svolta per circa vent’anni con la firma Lisa Biondi, che spazia da 43 libri e 3 enciclopedie fino ai ricettari allegati a prodotti alimentari ed elettrodomestici passando per le trasmissioni radiofoniche e molto altro.

Un’attività cominciata, quindi, molto prima che esistessero i social media e i mezzi di comunicazione erano incredibilmente lenti rispetto ad oggi. Ma attraverso la quale è riuscita a intrattenere rapporti diretti, e a fornire così tante ricette e informazioni a milioni di persone. Proprio come fece, tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento, la pediatra Amalia Moretti Foggia, che con lo pseudonimo di Petronilla propose su “La Domenica del Corriere” propose consigli e ricette sane e appetitose con i pochi ingredienti reperibili in quei tempi difficili.

Partendo proprio da Petronilla per arrivare ai nostri giorni, Paola Rancati sottolineerà come per gli influencer di oggi così come per quelli di ieri “non contano tanto i follower, per quanto i numeri abbiano un loro peso, quanto essere credibili per il target a cui ci si rivolge”.



Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione specificando se in presenza (posti limitati) oppure online, inviando e-mail a convegni.fondacodelgusto@gmail.com o messaggio WhatsApp a 351.3202266.



Il Fondaco del Gusto è progetto permanente del Consorzio delle Pro Loco del Quartier del Piave sostenuto da Bocon Casa e Cucina.