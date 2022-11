"Paesaggi che cambiano": in Fondazione Benetton le proiezioni di "Ha futura memoria" e "Corrispondenze"

Mercoledì 9 novembre saranno proposti due film che mettono in evidenza il ruolo dei luoghi e di ciò che li abita nella testimonianza di un passato, un presente e un futuro che si incrociano: Ha futura memoria di Giovanni De Roia (Italia, 2022, 34’), e Corrispondenze/ Corrispondences di Marco Zuin e Alessandro Padovani (Italia, 2022, 6’). Interverranno l’imprenditrice Eugenia Presot e i registi Giovanni De Roia e Marco Zuin.

Ha futura memoria

Protagonista è un’opera ambientale dell’artista Matteo Attruia commissionata dalla Conceria Presot per celebrare i novant’anni di attività attraverso una grande scritta che galleggia sul lago che alimenta la piccola centrale idroelettrica della conceria e che, attraverso il sottile gioco linguistico generato da un refuso, veicola un messaggio che rimanda al rapporto inscindibile tra passato, presente e futuro. L’opera di Attruia è un grande oggetto polisemico, un omaggio al portato culturale di un mestiere che si trasmette e si rigenera dal giorno in cui la conceria lavorò la sua prima pelle. La Conceria Presot ha una lunga storia: dal 1932 concia al vegetale cuoio naturale, nel 1954 fornisce il cuoio per gli scarponi degli alpinisti della spedizione italiana al K2 e oggi lavora per i più importanti marchi della moda.

Il documentario osserva senza intrusioni il processo produttivo dell’opera, dalla fase ideativa, attraverso la sua ingegnerizzazione e realizzazione, fino alla messa a dimora il primo marzo 2022; parallelamente, l’obiettivo scruta il rito quotidiano e sostanzialmente inalterato nel tempo della sequenza delle lavorazioni artigiane che conducono alla produzione del pregiato cuoio.

Corrispondenze/Corrispondences

Un uomo cammina tra le rovine di una fabbrica abbandonata, con un clarinetto in mano. L’uomo suona qualche nota, poi si ferma, in attesa. Nel silenzio, gli risponde un suono. Il cortometraggio, che si avvale delle musiche originali di Oreste Sabadin, è stato prodotto dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche in occasione delle Giornate internazionali di studio sul paesaggio 2022 dedicate al tema Abbandoni. Il paesaggio e la pienezza del vuoto.

Auditorium spazi Bomben, Fondazione Benetton Studi Ricerche, via Cornarotta 7, Treviso.

