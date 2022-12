Rassegna cinematografica "Paesaggi che cambiano": ecco "Il mondo di Riccardo"

Il primo ciclo dell’edizione 2022/2023 della rassegna cinematografica Paesaggi che cambiano, organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e curata da Simonetta Zanon, si conclude mercoledì 7 dicembre alle ore 20.30, nell’auditorium degli spazi Bomben di Treviso, con una proiezione extra: quella del film documentario Il mondo di Riccardo di Daniele Frison (Italia, 2021, 78’). Interverranno il regista e il fotografo Corrado Piccoli, autore, insieme ad Arcangelo Piai, delle fotografie al centro della mostra Rive / Piere / Casère e il popolo delle colline, aperta fino al 18 dicembre negli spazi Bomben.

Il ritratto di una personalità, ricca e poliedrica, che ha unito in sé doti di grande umanità, il rigore morale del magistrato e l’amore per la bellezza del fotografo. Un viaggio nelle atmosfere della prima metà del Novecento ricche di fermenti creativi, ma anche di immensi drammi. Domenico Riccardo Peretti Griva (Coassolo Torinese 1882 - Torino 1962), magistrato e fotografo di fama internazionale, antifascista, difensore dei diritti civili e convinto europeista, è raccontato dalla nipote Giovanna Galante Garrone, da magistrati, storici del diritto e della fotografia che lo hanno conosciuto e studiato. Un percorso nel suo immaginario attraverso le numerosissime fotografie che realizzò, dai primi del Novecento agli anni cinquanta, partendo dalle sue montagne per arrivare fino alla Cina.

Il film è stato prodotto da Kublai Film, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e con il contributo della Film Commission Torino Piemonte e il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e del Movimento Federalista Europeo.

Appunti sul film

Un percorso di conoscenza di una personalità forte e indipendente, molte volte critica con il sistema giudiziario, al miglioramento del quale cercò di contribuire con la sua visione dentro e fuori le aule di giustizia. Alla dura tensione a cui era sottoposto, cercò una stabilità interiore nella pratica fotografica, arte in cui credeva fortemente, come nella magia della camera oscura, tra pennelli e inchiostri da stendere su carte da stampa. Partendo da questi presupposti si è immaginato di raccontare Domenico Riccardo Peretti Griva, percorrendo i luoghi più significativi sui quali pose la sua attenzione di fotografo e quelli dove visse ed esercitò il proprio lavoro di magistrato, mettendo assieme elementi in apparenza distanti alla ricerca della sottile linea che lega le tante cose della sua vita.

Daniele Frison

Nato a Dolo, Venezia, 1959. Vive a Venezia, si forma all’analisi dell’immagine e alle sue implicazioni nella comunicazione con Italo Zannier, Angelo Schwartz e Ando Gilardi. È regista documentarista, produttore e fotografo. Dai primi anni Duemila si dedica al documentario collaborando con artisti e musicisti italiani e stranieri. Tra il 2013 e il 2015 ha contribuito, come insegnante, al Master in Film production & Location management all'Università Ca’ Foscari di Venezia. Socio Doc/it e 100autori collabora con la rivista americana di cultura artistica «theartsection.com».

Esordisce con Sogni e spettatori conflitti e dittatori. 50. Biennale d'Arte di Venezia (52’ – 2004), presentato in diversi festival; seguono Lied ohne Worte (27’ – 2005), dal concerto omonimo del compositore Claudio Ambrosini; Szymkowicz. Volti dalla memoria (19’ – 2006), sull’esposizione dell’artista belga Charles Szymkowicz a Città di Castello, Perugia; Horizons (30’ – 2007) sull’installazione dell’artista danese Olafur Eliasson all’isola degli Armeni nella laguna di Venezia; Je viens vers toi Berlin (33’ – 2008), sulla retrospettiva dedicata a Charles Szymkowicz a Berlino; Il dono di Felicita. La Bevilacqua La Masa e l'arte a Venezia (60’ – 2010), sulla storia della Fondazione Bevilacqua la Masa e della sua fondatrice la duchessa Felicita Bevilacqua; Diohandi Beyond Reform (43’ – 2012), racconto della costruzione dell’opera dell’artista greca Diohandi al Padiglione Grecia della Biennale di Venezia; Prossimi al mare (61’ – 2014), la storia difficile e complessa dell’ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia; Eroi sono quelli che costruiscono la pace – canti di guerra e di pace – Europa 1914-1918 (90’ – 2015) dal concerto del compositore Claudio Ambrosini al Teatro la Fenice; Domenico Riccardo Peretti Griva e il pittorialismo (8’ – 2016); Il coraggio del magistrato mite (19’ – 2017); Aula 107 – Conversazione e concerto per i 70 anni di Claudio Ambrosini (131’ – 2018), con Claudio Ambrosini e Alvise Vidolin; Il mondo di Riccardo – Domenico Riccardo Peretti Griva Magistrato e Fotografo (78’ – 2021).