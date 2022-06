1° Fonderia Motor Festival

INGRESSO LIBERO GRATUITO

Da Venerdì 24 a Domenica 26 Giugno la Fonderia accoglie appassionati di motori e di birra!

IMPOSSIBILE MANCARE!

ORARI

Dalle 17.30 alle 24.00

VENERDÌ 24

RUGBEER FEST

Serata a tutta birra dedicata interamente agli amanti del rugby e della buona birra

Durante la serata gadget speciali e lotteria

Promozioni dedicate per gli amanti della birra e della palla ovale

LIVE MUSIC @Onde Beat

Tutto il meglio del BEAT in stile 60's e 70's

SABATO 25

MOTORADUNO

Serata dedicata per chi come noi ha la febbre per le moto

ESPOSITORI:

Valeri Sport

Hp Motor - Yamaha

Mattarolo - Honda

North East Custom

52 Racing Team

Parcheggio riservato alle moto

Lotteria per gli amanti delle moto

Live Music

@Delfina Baldissera

@Chris Horses

@Riff Green

@Tides

@DAMIEN MCFLY

DOMENICA 26

AUTORADUNO

Serata dedicata agli amanti delle 4 ruote

Parcheggio riservato gratuito

Live Music @Southern Division

Opening act

@I Y V

@Wolf and other animals

@Crazy white rabbit

AREA RISTORO BURGER BROTHERS in collaborazione con Bastian Osteria