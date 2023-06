Food & Buskers Festival

30 Giugno, 1 & 2 Luglio 2023

Preganziol, Piazza Gabbin

INGRESSO GRATUITO

Ritorna a Preganziol, l'unico e originale Buskers Festival in Piazza Gabbin dal 30 Giugno al 2 Luglio 2023

#foodtruckarea

Un food truck festival di prima qualità, tra piatti gourmet e ricette della tradizione sapientemente miscelati in un cocktail di gusto davvero imperdibile. Ogni furgoncino propone una varietà di prelibatezze che compongono un ricco menù, per andare incontro alle esigenze di ogni palato

#birrawarsteiner

Lo storico birrificio tedesco porterà in piazza alcune tra le migliori birre del marchio più antico di Germania tra cui: la Golden e la Lager

#intrattenimento

Non mancherà inoltre la Musica con diversi punti audio con vari generi musicali attivi nell'area gastronomica del festival. Infine non possiamo dimenticare l'Animazione per Bambini con una serie di iniziative ed eventi rivolti ai più piccoli che avranno lo scopo di stimolare in loro curiosità e cultura

Segnate in agenda e tenetevi liberi dal 30 Giugno al 2 Luglio

ORARI

Venerdì 30 Giugno, dalle 17.00 alle 23.30.

Sabato 1 Luglio, dalle 12.00 alle 23.30.

Domenica 2 Luglio, dalle 12.00 alle 23.30.

Evento patrocinato dal Comune di Preganziol, organizzato da Feed n Food di Boom Eventi con la collaborazione di Pro Loco Preganziol - promosso da Warsteiner Italia.