Il periodico “Il Commercialista Veneto” e l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, organizzano il convegno “CV Forum 2024 - FoodEconomy Transizione 5.0 L’economia agroalimentare nel triveneto tra innovazione e obblighi europei”.



L’appuntamento è per venerdì 5 luglio 2024 presso il Relais Monaco di Ponzano Veneto (Treviso), dalle 9.30 alle 13.30.



Il settore primario agro-alimentare è al centro di un sistema eco-sostenibile e ambientale, combattuto tra necessità di innovazione, di nuovi modelli di business, di tutela dell’ambiente e di evoluzione digitale, da una parte, e restrizioni europee, dall’altra. E’ questo il “focus” del Convegno CV Forum 2024 - “Food economy-transizione 5.0”, tema di estrema attualità e rilevanza in questo particolare momento economico, caratterizzato da guerre, escalation dei costi, inflazione, forte competizione internazionale e cambiamenti climatici che influenzano l’intero settore.



Dopo la recente ondata di protesta degli agricoltori europei che ha fatto emergere sia l’incongruità di regolamenti e di provvedimenti europei, a danno di molte imprese, che la necessità di regole più ferree dei prodotti importati, i riflettori si sono accesi sui settori dell’agro-alimentare, dell’allevamento e della pesca, che rappresentano i comparti economici primari per lo sviluppo di un Paese: il tema è al centro delle attenzioni del mondo politico, imprenditoriale, istituzionale, professionale e di ogni singolo cittadino.



Il pacchetto semplificazioni per l’agricoltura europea, varato di recente dopo la citata ondata di

proteste, è stata l’ultima risposta dell’Europa che dovrebbe rendere più agevole la strada della

transizione per gli operatori agricoli, passando dalla logica delle penalizzazioni a quella degli incentivi.



I commercialisti del Triveneto, nel loro ruolo di consulenti e di “economisti d’impresa”, si dedicano

a questo settore e si sentono parte integrante delle sfide che dovranno affrontare le imprese agroalimentari sui nuovi modelli di fare impresa, sulla gestione dei costi, sugli investimenti, sull’innovazione, sullo sviluppo sostenibile e sulla transizione digitale ed energetica.



A parlarne saranno speaker con competenze e background diversificati per permettere ai partecipanti di comprendere i temi trattati partendo da esperienze concrete e analizzare le stesse attraverso un approccio multi-dimensionale e multi-settoriale che sfugge ai recinti disciplinari per aprirsi a contaminazioni tra settori, competenze e idee.



Il forum si aprirà con i saluti iniziali di Michele Sessolo, presidente ADCEC delle Tre Venezie, e Camilla Menini, Presidente ODCEC Treviso. Seguirà l’introduzione da parte di Giangiacomo Indri Raselli, Direttore de “Il Commercialista Veneto”.



La prima sessione del convegno sarà moderata da Ezio Busato, che guiderà il dibattito sui temi della transizione 5.0 nell’agricoltura, con particolare attenzione alle politiche agrarie per la sostenibilità e il Recovery Fund.



Giuseppe Blasi, capo del Dipartimento Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, aprirà una finestra sulle future prospettive di sviluppo del settore agroalimentare, ponendo un accento particolare sulla sostenibilità.



Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di Confagricoltura Treviso, si concentrerà sui cambiamenti climatici e su come questi influenzano economicamente e gestionalmente le imprese agricole del futuro. Giuseppe Satalino, direttore della Coldiretti di Treviso, discuterà le sfide che il settore agricolo deve affrontare per proteggere la DOP Economy e il marchio “Made in Italy”.



Gianmichele Passarini, presidente della CIA – Agricoltori Italiani Veneto, esplorerà il ruolo dell’agricoltura di fronte ai cambiamenti climatici e alla necessaria transizione ecologica ed energetica. Carlo Scabin, presidente del Gruppo Merceologico Agro, Ittico, Molitorio, Zootecnico di Confindustria Veneto Est, illustrerà come l’agroindustria può essere una filiera innovativa, dalla produzione al consumo.



Federico Caner, assessore al Turismo, Agricoltura e Fondi UE della Regione Veneto, tratterà delle sfide che l’innovazione pone alle imprese agricole e alla politica agricola stessa. Infine, Samuele Trestini, professore associato di Economia agraria all’Università degli Studi di Padova, discuterà della “Transizione 5.0” in agricoltura, sottolineando il ruolo del Centro Nazionale Agritech nell’innovazione tecnologica, la sostenibilità e la resilienza del settore.



La seconda sessione, una tavola rotonda moderata dall’avvocato Riccardo Manfrini di Grimaldi Alliance Treviso, che guiderà le discussioni e modererà gli interventi, vedrà la partecipazione di figure chiave dell’agroalimentare triveneto, come Maurizio Barcella, brand ambassador di Caviar Giaveri, condividerà le sue esperienze nel mercato di nicchia del caviale, mentre Luca Rigotti, Presidente del Gruppo Mezzacorona, esplorerà le dinamiche di successo nel settore vitivinicolo del Trentino.



Elvira Bortolomiol, vice presidente e CEO di Bortolomiol SpA a Valdobbiadene, illustrerà le strategie innovative nel mondo del Prosecco. Michele Conte agronomo dell’Azienda Agricola La Fagiana discuterà le pratiche sostenibili nell’agricoltura. Antonio Bortoli, direttore generale di Lattebusche, approfondirà le sfide della produzione lattiero-casearia nelle Dolomiti.



Chiara Rossetto, A.D. di Molino Rossetto, parlerà delle evoluzioni nel settore molitorio, mentre Andrea Rigoni, A.D. e presidente di Rigoni di Asiago, condividerà le strategie di espansione del noto brand di prodotti biologici. Federica Morgante, marketing manager di Morgante Srl, esplorerà le tecniche di marketing nel settore alimentare di San Daniele del Friuli. Infine, Emanuele Rossetti biologo del Consorzio Cooperative Pescatori Del Polesine O.P. di Scardovari (Rovigo), discuterà le dinamiche cooperative nella pesca.



L’incontro rappresenta l’appuntamento conclusivo delle “Giornate del Triveneto” 2023/2024, il percorso formativo che l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie propone annualmente.