Foresta di libri - Il festival dei ragazzi

Orario non disponibile

Quando Dal 13/04/2023 al 23/04/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Foresta di libri è un festival, ma non uno qualunque: un festival - letterario e non solo - ??? ??????? ? ??? ???????: “per” perché nasce dalla volontà di creare un’occasione di incontro fra lettori e scrittori, editori e disegnatori; “dei” perché è un festival dove protagonisti e registi sono i ragazzi, anzitutto quelli dei gruppi di lettura delle biblioteche del Sistema del Vittoriese. Hanno progettato il festival in ogni sfumatura. Si sono impegnati nella lettura dei libri, nella preparazione delle interviste e nell’organizzare la migliore accoglienza del pubblico e degli ospiti…insomma l’evento lo condurranno loro!

Il Festival è libri, musica, poesia, ma soprattutto è stare insieme: un aperitivo serale, una colazione al parco, il pic-nic, una festa per conversare con gli scrittori ospiti all'interno di una ... Foresta di libri.

Vi aspettiamo dal 13 al 23 aprile 2023 a Vittorio Veneto presso la biblioteca civica e l'Area Fenderl.

Per informazioni: biblioteca comunale tel. 0438 437470, e-mail biblioteca@comune.susegana.tv.it