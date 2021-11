Corso formazione operatori Access Bars

“Tutta la vita mi viene con facilità, gioia e gloria”



? Che aspetto vorresti avesse la tua vita?



? Cosa ci vorrebbe per crearla con facilità, gioia e gloria?



? Quali magie, miracoli e misteri possono espandere la tua esistenza fino a renderla ciò che hai sempre desiderato e non sapevi nemmeno di desiderare?



Un operatore Access BARS® crea tutto questo e molto di più.



Una classe Access BARS® ti abilita a una professionalità di cui il mondo ha un grande bisogno proprio adesso che il cambiamento è così richiesto.

Inoltre, porta nella tua vita strumenti di potenziamento veloci e pragmatici, che puoi utilizzare per te stesso e nella tua cerchia di amici e familiari.



COSA SONO I BARS®

Attraverso e intorno alla nostra testa scorrono 32 barre di energia, che immagazzinano tutti i componenti elettromagnetici di ogni pensiero, idea, attitudine, decisione e credenza che abbiamo e abbiamo avuto su ogni cosa.



Far scorrere i BARS® porta al rilascio di convinzioni, giudizi, sistemi di credenze limitanti che abbiamo solidificato, aprendoci a possibilità che non avremmo mai immaginato per noi. Il tutto avviene senza sforzo, con facilità e in un rilassamento profondo.

È un incredibile processo di nutrimento e di rilassamento, che disfa progressivamente le limitazioni in tutti gli aspetti della vita, senza nessuno sforzo.



Controllo, soldi, creatività, guarigione, sessualità, invecchiamento, consapevolezza sono solo alcune delle aree che possono essere invitate a fluire, creando incredibili cambiamenti nella nostra vita.



? Come sarebbe essere il maggior contributo per te stesso?



Attivando le barre, cancelli i vecchi programmi e liberi spazio per una vita più contributiva, gioiosa e divertente.



Scegli la consapevolezza: la scelta crea!





COME FUNZIONA IL CORSO

Il corso dura 8 ore distribuite in una giornata e, oltre a una parte teorica, prevede di ricevere e dare il trattamento due volte.

Riceverai un manuale e le mappe dei punti da trattare.

Alla fine del corso ti verrà rilasciato un attestato come operatore certificato Access BARS® e verrai subito iscritto come operatore nel sito Access Bars Consciousness®.





A CHI SI RIVOLGE IL CORSO

A chiunque senta la necessità di portare un grande cambiamento nella propria vita. Chiunque desideri aggiungere uno strumento di potenziamento alla propria professione. Chiunque percepisca la potenza della tecnica. Chiunque senta il richiamo di possibilità più grandi...

Tutti sono i benvenuti!

Non sono richiesti prerequisiti.





CHI CONDUCE IL CORSO

Roberta Marzola, facilitatrice Access Bars®, operatrice Access Energetic Facelift™, facilitatrice PSYCH-K®, LoveHealing®, SpiritualCoach® | www.robertamarzola.it



SERATA DI PRESENTAZIONE

Martedì 9 novembre ore 20.30

Info: https://www.facebook.com/events/374361454424831



POSTI LIMITATI. Richiesta prenotazione





? Per iscrizioni e informazioni:



Roberta Marzola cell/Telegram 320 4103952 – info@robertamarzola.it



Lucia Costa cell/WhatsApp 339 137 1047 - info@mahajyotih.com

