"Fotonica gravel ride" al Castello di Collalto

FOTONICA Gravel Ride

sabato 23 marzo, ore 10

Rodamata, Castello di Collalto

Fotonica è un evento gravel gratuito che ha l’obiettivo di coinvolgere la community in una giornata dedicata alla bicicletta, alla scoperta del territorio e allo star bene.

Appuntamento sabato 23 marzo alle 10 sotto le mura del castello di Collalto, al cicloristoro RodaMata: l'evento è gratuito con registrazione obbligatoria bit.ly/FotonicaGravel

Prendendo ispirazione da Fotonico, il vino prodotto dall’azienda Borgoluce, viene proposto un format di evento per coinvolgere un pubblico eterogeneo attraverso la scelta libera di percorrere uno o più loop nei dintorni del castello.

Questo percorso porta i partecipanti nel punto centrale dell’evento: il cicloristoro Rodamata, che sarà punto di partenza e arrivo.

L'evento è anche una festa e un informale ritrovo in attesa dell'appuntamento con NOVA Eroica Prosecco Hills, che tornerà sulle Colline dell'Unesco il 28 aprile (info e iscrizioni: https://eroica.cc/it/NOVA- eroica-prosecco-hills)

Fotonica è stato pensato partendo dall'idea della semplicità e della vivacità, caratteristiche che si possono ritrovare nel vino Fotonico, ma anche in Rodamata, il nuovo cicloristoro che si trova sotto le mura medievali del Castello di Collalto, accogliente sosta per ogni ciclista.

Il programma è semplice: ritrovo dalle 10, ritiro del welcome kit e partenza dalle 10.30, con possibilità per i partecipanti di effettuare il percorso quante volte vorranno (la traccia sarà pubblicata nel profilo komoot di RodaMata prima dell'evento e inviata via mail agli iscritti).

Il percorso misura 30km e ognuno lo interpreterà a modo suo, inseguendo un record personale, condividendo la fatica con amici vecchi o nuovi o dedicandosi al ristoro di RodaMata, dove ad ogni giro ci saranno uova sode, banane e ovviamente vino Fotonico.

Dalle ore 16 Gran Frittata e DJ Set, aperto anche a chi non abbia avuto voglia di pedalare.

Alle 12 e alle 16 ci saranno inoltre due visite guidate alla Rocca di Collalto (abitata, si dice, da un fantasma): prenotazioni alla visita guidata al numero 3513437150.

Per informazioni e per iscriversi https://bit.ly/fotonica-ride