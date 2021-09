FPtalk 38 | L'altra città | Giancarlo Rado

Questa settimana FPtalk, il salotto in diretta Facebook ideato e condotto da Sandro Iovine, incontra il fotografo trevigiano Giancarlo Rado per dialogare sulla sua concezione della fotografia di ritratto che prende il via da un intenso scambio umano che non si conclude nel momento dello scatto. Questo infatti per Giancarlo Rado è solo un momento iniziale di un rapporto che spesso prosegue nel tempo e si muove sui binari della comprensione e dello scambio reciproco. Le fotografie che vedremo durante la puntata sono state realizzate all’interno delle realtà dei centri sociali trevigiani, e sono, come afferma lo stesso Rado, «paesaggi con figura umana» che ci permettono di entrare nel vivo di realtà parallele all’interno della città. Queste immagini fanno parte dell’instancabile e inestimabile ricerca sulla provincia del nord est spesso del tutto sconosciuta a chi vive nelle grandi metropoli, che tuttavia costituisce la struttura portante del nostro paese. L’appuntamento imperdibile per tutti i veri appassionati di fotografia è dunque per sabato 18 settembre alle ore 15:00 all'indirizzo https://www.facebook.com/events/380066306978710 Foto: © Giancarlo Rado