Anteprima Festa Pae-Sana - I custodi dell'acqua

Il progetto di I custodi dell'acqua inizia a prendere forma nel 2009, nel momento in cui la gestione del servizio idrico della Carnia, tra le Alpi Orientali, inizia a passare dai comuni ad una società per azioni. È nello stesso anno che si andranno a costituire una moltitudine di comitati popolari in aperta contestazione con il processo di privatizzazione della gestione di una risorsa da sempre percepita come elemento strutturale del rapporto tra popolazione locale e habitat naturale alpino. I custodi dell'acqua nasce e si sviluppa per molti versi come una naturale estensione di questa mobilitazione, non solo nell'intento di documentarla, ma anche di addensarne l'efficacia sul piano politico, nell'ottica di integrarsi all'interno di una rete globale di lotte radicate nel rapporto tra uomo e territorio. Complemento essenziale di questo substrato ideologico rimane l'aspirazione poetica e creativa del documentario, innestata più sull'autonomia estetica delle immagini naturalistiche, sulla loro giustapposizione alle vicende umane, che non vincolata a legami simbolici univoci.