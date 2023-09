Francesca Bertazzo Organ Trio by Valdo

“The Blues Side Of Jazz”



La band è guidata dall’affermata cantante, chitarrista e compositrice Francesca Bertazzo Hart. Con un background di studi in Italia e negli USA, è presente da quasi trent’anni nella scena jazz Europea ed è molto apprezzata per la grande capacità di improvvisazione che fa di lei una delle più importanti cantanti scat italiane.

In un itinerario che tocca diversi momenti stilistici del jazz, la vocalist conduce il suo trio, plasmandolo a volte in mainstream band al servizio della sua splendida vocalità profondamente jazz, a volte in un più ardente ed energico gruppo bop e hardbop in cui la sua voce, tramite la tecnica dello scat, riveste uno stile più strumentistico.

Ad accompagnare la vocalist troviamo Ettore Martin al Sax Tenore: musicista, compositore e arrangiatore da più di trent’anni sulle scene nazionali e internazionali, vanta partecipazioni a più di 30 dischi di cui 6 a proprio nome. Il trio è completato da Giulio Campagnolo all’Organo Hammond. Precoce musicista diplomato al conservatorio di musica A.Pedrollo di Vicenza sotto la guida di Paolo Birro, ha all’attivo incisioni in una decina di dischi come side-man e si è esibito in diversi festival in Italia e in Europa.



Line Up:

Francesca Bertazzo - Chitarra e voce

Ettore Martin - Sax Tenore

Giulio Campagnolo - Organo Hammond





