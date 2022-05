Treviso suona jazz Festival: Francesco Bearzatti Quartet

TREVISO SUONA JAZZ FESTIVAL, VIII Edizione



Francesco Bearzatti Quartet



Francesco Bearzatti, clarinetto

Federico Casagrande, chitarra

Gabriele Evangelista, contrabbasso

Zeno De Rossi, batteria



Dopo aver girovagato tra Tina Modotti, Malcom X, Monk e Woody Guthrie, Francesco Bearzatti rende ora omaggio a Tony Scott.

Il nuovo disco del sassofonista Francesco Bearzatti è dedicato a una leggenda del jazz dalla vita irrequieta e avventurosa: il clarinettista di origine siciliane Tony Scott. Portrait of Tony è quindi un omaggio in musica, da clarinettista a clarinettista, attraverso composizioni originali scritte appositamente per questo nuovo progetto. “Era da un po’ di tempo che fantasticavo su Tony Scott, racconta Bearzatti, Tony era un puro, amava il jazz, il be bop e i suoi sacerdoti, una persona che si spendeva per i diritti civili”.

Attirato irresistibilmente dai processi musicali liberi e mutevoli, Bearzatti è il leader di alcuni dei gruppi Italiani più innovativi degli ultimi anni. Premiato miglior artista nel referendum Top Jazz 2010, miglior ancia nel referendum Top Jazz 2011, e miglior musicista europeo dall’Académie du Jazz Française nel 2011, il musicista italo-parigino negli anni ha sedotto un pubblico sempre più ampio. Al suo fianco troviamo il chitarrista Federico Casagrande, di origini trevigiane e da anni residente in Francia, Casagrande è un artista raffinato e sensibile, dotato di talento e musicalità cristallini. Completano il quartetto due musicisti tra i più richiesti della scena jazz italiana: il contrabbassista Gabriele Evangelista e il batterista Zeno De Rossi.



--



Prevendite:

Mezzoforte cd, Treviso | T 0422 540365

Online su Vivaticket.it e nei punti vendita convenzionati Vivaticket

La sera del concerto dalle ore 20.00

Intero 18 € + d.p.

Ridotto 16 € + d.p. per portatori di handicap e under 18





