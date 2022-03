Francesco Minutello & Roberto De Nittis “686"

L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 20:00 in poi. La cena con il relativo concerto inizieranno alle 20:30. Per partecipare all'evento, è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com o chiamando lo 0422 184 0 814.

Quando Dal 31/03/2022 al 31/03/2022 L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 20:00 in poi. La cena con il relativo concerto inizieranno alle 20:30. Per partecipare all'evento, è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com o chiamando lo 0422 184 0 814.

Si parte giovedì 31 marzo con la rassegna Apericene Jazz con un duo di musicisti italiani dal grande talento, formatisi presso il Conservatorio di Musica Francesco Venezze di Rovigo: Francesco Minutello e Roberto De Nittis, rispettivamente tromba e pianoforte. Francesco Minutello, attivo anche in ambito pop con artisti del calibro di Giorgia e Marco Mengoni, e Roberto De Nittis, premiato nuovo talento top jazz nel 2019, e di cui si ricordano le collaborazioni con Paolo Fresu, Morgan, Roy Paci, presentano a Treviso “686”, un nuovo progetto che trae ispirazione dalle rispettive radici ed esperienze musicali.



Entrambi con una solida preparazione di stampo classico, hanno frequentato il biennio superiore di jazz presso il conservatorio Francesco Venezze di Rovigo sotto la guida di Marco Tamburini e Stefano Onorati. E’ proprio in questi anni che iniziano a collaborare, partecipando assieme al Piacenza Jazz Festival 2017.





Francesco Minutello, musicista attivo anche in ambito pop con artisti del calibro di Giorgia e Marco Mengoni, e Roberto De Nittis, premiato nuovo talento top jazz nel 2019, e di cui si ricordano le collaborazioni con Paolo Fresu, Morgan, Roy Paci, presentano il nuovo progetto “686”, un lavoro che trae ispirazione dalle rispettive radici ed esperienze musicali, e il cui nome prende spunto dalla distanza, in chilometri, che separa Foggia da Latisana, città natali dei due musicisti. Una lontananza che in realtà viene colmata dall’ottima intesa che i due hanno saputo costruirsi negli anni.