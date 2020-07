Portobuffolè, Francesco Moser inaugura la nuova pista ciclabile

Due giorni di eventi e appuntamenti nella Marca per la leggenda del ciclismo, Francesco Moser. Venerdì 24 luglio Moser arriverà a Portobuffolè per l'inaugurazione della nuova pista ciclabile lungo Via Provinciale. Il taglio del nastro è atteso per le ore 18.

Sarà solo il primo di una lunga serie di eventi che vedranno protagonista Moser in provincia di Treviso. All'inaugurazione della nuova pista ciclabile seguirà la visita al museo "Alto Livenza" dove si trova in mostra la bici del record dell’ora stabilito da Moser nel 1984. Questa sera, al borgo della birreria San Gabriel, ci sarà l'incontro "Francesco Moser - La leggenda" presentato da Alessandro Brambilla con i fedeli gregari Claudio Bortolotto e Simone Fraccaro, giovani promesse del ciclismo italiano. Mara Mosole sarà la madrina della serata. Domani, sabato 25 luglio, Moser sarà protagonista di un giro in bici itinerante tra acque e castelli della Marca. Partenza alle 8.30 dalla birreria San Gabriel a Levada di Ponte di Piave con il sindaco di Ponte di Piave Paola Roma e l’assessore allo sport Stefania Moro. Ci saranno anche i famigliari di Carlo Tonon, ciclista che ha corso diverse stagioni con Moser da professionista. Moser renderà omaggio ai 34 ciclisti che sono ricordati con una foto all'interno del Tempio. Il sindaco ripercorrerà la storia di Angelo Coletto, nato a Negrisia nel 1935, passato al professionismo per sei stagioni. La visita di Moser proseguirà con altre due tappe previste, la seconda alle ore 10 a Conegliano in piazza Cima e la seconda per le 11.30 a Oderzo in Piazza Grande dove inaugurerà le piste ciclabili.