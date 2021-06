Fratellanza negata tra Corea del sud e del nord nel film Joint security area

Storia di un crimine, ma anche di una fratellanza negata tra Corea del Sud e del Nord e un cast stellare quello di Joint security Area – JSA il nuovo film della rassegna promossa dall’Istituto Culturale Coreano che sarà trasmesso in streaming gratuito dal 30 giugno fino al primo luglio.



Park Chan-wook, pluripremiato regista della Trilogia della Vendetta premiata anche a Cannes, ha riunito un cast composto dai migliori attori della Corea, da Song Kang-ho di 'Parasite' a Lee Byung-hun della serie tv 'Mr. Sunshine', da Lee Young-ae di 'Lady Vendetta' a Shin Ha-kyun della Serie tv 'Beyond Evil'.



Park Chan-wook ha confezionato questo thriller su un omicidio al confine delle due Coree. Questa la sinossi: la Joint Security Area è una zona demilitarizzata coreana dove militari dell'esercito sudcoreano e nordcoreano si trovano faccia a faccia. Quando una sparatoria intercorre tra le due fazioni e due soldati nordcoreani vengono trovati morti, la tensione sale alle stelle. L'ufficiale del corpo diplomatico svizzero Sophie Jang viene incaricata di prender parte alle indagini e scoprire non il colpevole - il sergente Lee Soo-hyeok, già incarcerato - ma il perché del fatto.



Prima di diventare “Mr. Vendetta” Park Chan-wook si impone con questo thriller investigativo che cattura lo spettatore catapultandolo in questa difficile indagine. La vicenda narrata conferisce a JSA la statura di classico moderno perché Park scandaglia la tensione tra Nord e Sud nel profondo, oltre la politica, oltre la storia. Un solco divide gli uomini sia fuori sia all'interno di ognuno di essi, dove il nazionalismo stride contro un riconoscimento reciproco fatto di usanze in comune, di una stessa lingua, di una fratellanza negata.



JOINT SECURITY AREA – JSA

di PARK Chan-wook

Corea del Sud , 2000, 109'

Con Song Kang-ho, Lee Byung-hun, Lee Young-ae



Data e periodo: da mercoledì 30 Giugno ore 16.00 a giovedì 1° Luglio ore 16.00

Luogo: Sito Istituto Culturale Coreano in Italia (www.culturacorea.it)

Durata: 109 minuti

Lingua: Lingua originale con sottotitoli in Italiano

