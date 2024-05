Torna la rassegna culturale FREE PRATO - Estate 2024 - di Prato in Fiera, anche quest’anno torna il suo Piccolo Circo, struttura temporanea per l’aggregazione sociale in centro al Prato. L’associazione, dal 2016, promuove lo spazio di Prato della Fiera come luogo di aggregazione per la produzione culturale e il rafforzamento dei legami di comunità. La rassegna inizierà il 1° giugno e si concluderà il 29 agosto. Tante le attività che verranno realizzate: per la terza volta, dopo l’edizione 2022 e 2023, sarà organizzata la Cena in Prato, il 1° giugno; inizierà la 5° edizione del CineCirco, il cinema all’aperto in collaborazione con Cineforum Labirinto. Quest’anno proponiamo di più; uno spettacolo di Teatro con la lettura scenica accompagnata da fisarmonica “Giulietta Masina, una vita all’ombra di un genio”, di Franca Tamai, voce narrante di Lorena Daldin e fisarmonica di Enrico Palù. Verrà realizzata anche una serata di Circo Teatro con il debutto di “Babordi”, con la regia di Rita Pelusio, la drammaturgia di Domenico Ferrari e la compagnia milanese MetaFuori di Ottavia Bo, Lapo Madia, Zeno Piovesan, Luna Sanguanini, Anita Terzaghi Ogni data sarà sempre corroborata dal servizio del food truck dell’ Osteria Canova di Treviso. Tutto ciò è per fare conoscere il Prato della Fiera nella sua vera natura di spazio pubblico; un luogo che, restituito alla città, ne può essere, a pieno titolo, uno dei principali palcoscenici culturali: un pratoscenico!

Le novità:

- La presenza del regista Marco Rossitti per una speicale proiezione in Piazza Rinaldi, con l’assessorato alla cultura nel cartellone Estate Incantata, il primo giugno 2024.

- Una serata in più di cinema all’aperto con gli amici del Cineforum Labirinto, quella del 29 agosto 2024 ci fa aumentare da 4 a 5 serate offerte.

- La lettura scenica su Giulia Masina, del 27 giugno

- Lo spettacolo Babordi di Teatro Circo del 12 Luglio assoluta première in città.

Il Calendario nel dettaglio:

1 giugno 2024 - Festa di inaugurazione Free Prato 2024:

- alle 18.00 musica sul Prato insieme alle classi prime delle Scuole Primarie Alessandro Volta e alla Banca Musicale Cittadina di Treviso D.Visentin. Il 1° giugno alle 18:00 la musica aprirà le danze con due testimoni di eccezione: i bambini delle classi prime delle Scuole Primarie Volta e la Banda Musicale Cittadina D.Visentin. Il direttore della Banda della Città di Treviso, maestro Antonio Chiamparin, ha adattato delle musiche su una storia ispirata a La gabbianella e il gatto di Louis Sepulveda, proprio per i bambini. Sarà una grande gioia accogliere la nuova stagione del Prato con questa ouverture. Seguirà la oramai tradizionale cena in Prato della Fiera, una cena autogestita, per tutti i residenti, per tutti gli amici del Prato, per i parrocchiani di Fiera, in cui ciascuno porterà una o più pietanze e si mangerà assieme, alla luce del tramonto, in mezzo al prato, accanto al Piccolo Circo. Contrariamente alla originaria programmazione, per la concomitanza con altra manifestazione sonora in Prato della Fiera il film Custodi, originariamente a conclusione della festa, viene spostato al 15 luglio, nella cornice di Piazza Rinaldi, portando il Prato, per la prima volta, dentro mura. Quindi, il prossimo 15 luglio, Alle ore 21.00, accoglieremo il Regista Marco Rossitti che presenterà un film documentario speciale, di grandissima poesia, “Custodi”. Si tratta di una pellicola che racconta della cura che le persone possono avere per i luoghi che abitano, si parla della simbiosi tra uomo e natura. I luoghi appartengono a chi li “abita”, ovvero chi se ne prende cura e li sente essenziali alla propria identità. In latino “habitare” significa “avere abitualmente”, nel senso di “custodire”: nulla a che vedere con la proprietà o il possesso. I custodi si riconoscono per la profonda padronanza del luogo in cui vivono, acquisita dapprima con le lezioni dei padri, poi con l’osservazione, la dedizione e la consapevolezza, intagliata nel volto e nelle mani, riflessa nello sguardo e scolpita nella memoria. Cecilia, Bepo, Egidio, Miriam, Mauro, Konrad, Erika, Gianfranco, Tobia, Xiaolei, Roberto, Matteo, Massimo. Dagli altopiani della Carnia ai Magredi del Friuli, dalle vette delle Dolomiti pordenonesi fino alla Lessinia, Marco Rossitti instaura una connessione con il custode di ogni luogo, chiedendogli di raccontarsi: «Ho capito che si può essere custodi per le motivazioni più diverse: per istinto, elezione, passione, tradizione, lungimiranza, destino, vocazione, scelta».

- Seguirà cena condivisa, in cui chi viene porta qualcosa e si condivide.

13 giugno 2024 - CineCirco, 1° serata - alle 21.15, proiezione di Jo Jo Rabbit di Taika Waititi, in collaborazione con Cineforum Labirinto e con il Food Truck Canova.

27 giugno 2024 - TeatroPrato - alle ore 21.00, lettura scenica Giulietta Masina, una vita all’ombra di un genio, di Franca Tamai, voce narrante di Lorena Daldin e fisarmonica di Enrico Palù.

4 luglio 2024 - CineCirco, 2° serata - alle 21.15, proiezione di Miracolo a Le Havre di Aki Kaurismaki Waititi, in collaborazione con Cineforum Labirinto e con il Food Truck Canova. Serata organizzata in collaborazione con Amnesty International e preceduta da un dibattito con testimonianza.

12 luglio 2024 - CircoTeatro - alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo di teatro circo Babordi con la regia di Rita Pelusio, la drammaturgia di Domenico Ferrari e la compagnia MetaFuori di Ottavia Bo, Lapo Madia, Zeno Piovesan, Luna Sanguanini, Anita Terzaghi. Food truck Canova dalle ore 19.00.

15 luglio 2024 - CineCirco entro mura - alle 21.00 ospitati per la prima volta nella bellissima Piazza Rinaldi, proiezione del film “Custodi” alla presenza del Regista Marco Rossitti, un documentario su alcuni luoghi speciali del centro e nord Italia e su chi se ne prende cura e li sente essenziali alla propria identità.

18 luglio 2024 - CineCirco, 3° serata - alle 21.15, proiezione di Juno di Jason Reitman, in collaborazione con Cineforum Labirinto e con il Food Truck Canova.

1 agosto 2024 - CineCirco, 4° serata - alle 21.15, proiezione di Si può fare di Giulio Manfredonia, in collaborazione con Cineforum Labirinto e con il Food Truck Canova.

29 agosto 2024 - CineCirco, 5° serata - alle 21.15, proiezione di Il mio amico Eric di Ken Loach, in collaborazione con Cineforum Labirinto e con il Food Truck Canova.

Gli spettacoli sono ad ingresso responsabile.

Quanto raccolto, coperte le spese, sarà destinato al progetto di rigenerazione urbana di Prato della Fiera.

