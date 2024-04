Freedhome day l’evento in stile anni ‘50 per festeggiare il 25 aprile a Treviso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Giovedì 25 aprile l’Home Rock Bar porta tutta la magia dei favolosi anni Cinquanta americani a Treviso, in zona Fonderia: è “Freedhome Day”, una giornata gratuita all’insegna di musica, show, esposizioni, divertenti contest e tanto buon “American food” per grandi e piccini. L’evento inizia alle 12:00, per poi dilungarsi fino alla mezzanotte. Nel mezzo tantissime attività: per gli amanti del vintage un ricco mercatino con chicche d’altri tempi e l’esposizione di auto e moto d’epoca, da scoprire tra un buon hamburger e una bibita fresca. E per i più piccoli allestito un parco divertimenti dedicato. Dalle 14:00 ci si inizia a muovere, con i dischi del dj Axel Woodpecker, che ci farà ballare anche tra un’esibizione live e l’altra. I primi a salire sul palco saranno The Varnellis alle ore 15:00, lasciando il palco alle 17:00 a uno speciale workshop di ballo, che aprirà il concerto della seconda band: Captain Jim with Plane’s Mechanics (orario di inizio previsto per le 17:30). Ma l’intrattenimento non sarà concentrato solo sul palco principale: Alle 18:00 avrà inizio il tradizionale “Hot Dog Contest”, la gara in pieno stile americano tra grandi mangiatori di hot dog, e alle 21:00 protagonisti gli spettacoli Burlesque. Alle 21:30 l’ultimo artista della giornata ad esibirsi: Little Til & The Gangbuster. Per poi concludere la giornata con il dj set e i saluti finali.

Programma completo di aprile: 1 aprile 2024 | Chiuso 2 aprile 2024 | Chiuso 3 aprile 2024 | Home of Blues 4 aprile 2024 | Aperto 5 aprile 2024 | Disco-unt (Freak Show) 6 aprile 2024 | Party Hard 7 aprile 2024 | Sunday Brunch + Americano 8 aprile 2024 | Chiuso 9 aprile 2024 | Chiuso 10 aprile 2024 | Aperto 11 aprile 2024 | Aperto 12 aprile 2024 | Palace 13 aprile 2024 | Italians do it Better 14 aprile 2024 | Chiuso 15 aprile 2024 | Chiuso 16 aprile 2024 | Chiuso 17 aprile 2024 | Aperto 18 aprile 2024 | From Zero to Hero w/ Euforia + Altrove 19 aprile 2024 | TROPICAL PIZZA LIVE SET W/ NIKKI + DJ ALADYN 20 aprile 2024 | Party Hard 21 aprile 2024 | Sunday Brunch + Americano 22 aprile 2024 | Chiuso 23 aprile 2024 | Chiuso 24 aprile 2024 | Special Party Hard 25 aprile 2024 | FREEDHOME DAY (from 12:00 till 00:00) 26 aprile 2024 | Anthems w/ Dark Side 27 aprile 2024 | Party Hard 28 aprile 2024 | Sunday Brunch + Americano 29 aprile 2024 | Chiuso 30 aprile 2024 | ROOM BY HOME w/ TIGER & WOODS + THE OBSCURE MUSIC CLUB (registrazione: https://bit.ly/HRB_Room1 ) Info e apertura porte: Per tutte le serate: 19:00 Tutte le domeniche: 12:00 Maggiori info: Tel: +39 333 320 7795 | Mail:info@homerockbar.com