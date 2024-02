Spettacolo "Freevola, confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione”

“Freevola, confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione”

di e con Lucia Raffaella Mariani

consulenza alla regia e alla drammaturgia Lorenzo Maragoni

consulente al movimento scenico Erica Nava

una produzione Trento Spettacoli

con il sostegno di Potenziali Evocati Multimediali

Sabato 2 marzo 2024, ore 21

Teatro Comunale Eleonora Duse di Asolo (Tv)





È attraverso l’ammirazione che si ottiene l’amore? Il corpo agisce poi nel mondo il risultato di un conflitto interno costante, e normalizzato dunque: invisibile.

È per questo che sembro, e sembriamo – noi ragazze di vent’anni e non solo – Frivole. Questo spettacolo è un urlo generazione per chi vuole essere Freevola.





Sabato 2 marzo 2024, alle ore 21, continua la stagione del Teatro Comunale Eleonora Duse di Asolo Che ne sarà del Teatro dopo di me? con Lucia Raffaella Mariani che porterà in scena “Freevola, confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione”.



Essere donna è come essere due dentro un corpo. Quella che esiste e quella che si guarda esistere, la sorvegliante e la sorvegliata, il soggetto e l’oggetto di me stessa, non solo degli altri, di me stessa.

La voce della sorvegliante sussurra: ‘Devi piacere a tutti, soprattutto ai maschi etero e coi soldi. Devi essere ammirata, piacevole, piacente. Devi piacere! Stai attenta che ti sorveglio, perché se piacerai agli altri sarai felice. Sii bella, sii simpatica, sii brillante, occupa poco spazio, sorridi, profumati, dalla, o almeno falla annusare, conquista, non ti stancare, conquista! Vedrai che ti ameranno!’. E la sorvegliata non sa se è d’accordo. Sente, come tutti, che vuole essere felice e amata.

Come si gestisce questo conflitto tra lo sguardo del mondo sul proprio corpo e le bambine che siamo dentro? Tra noi stesse che ci sorvegliamo e le bambine che siamo dentro? È attraverso l’ammirazione che si ottiene l’amore? Il corpo agisce poi nel mondo il risultato di un conflitto interno costante, e normalizzato dunque: invisibile. È per questo che sembro,

e sembriamo – noi ragazze di vent’anni e non solo – Frivole.

Freevola estremizza questo insostenibile bisogno di ammirazione. La signorina Mariani entra sul palco per partecipare a un concorso, sorride a pieni denti, disperata e dice: "Se ho capito bene il concorso funziona così. Ho un'ora di tempo per farmi amare da voi, per quello che sono".

Parte il timer. Si dà il via ad un gioco aperto con il pubblico, che è chiamato ad essere responsabile dei propri giudizi sulla signorina: può usare un pollice in giù nel caso in cui la signorina non sia di suo gradimento, un pollice in su nel caso lo sia, può lanciare sul palco una rosa trovata sotto la sua sedia se sente un moto d’amore.

Dall'altra parte, sul palco, la signorina Mariani, nel tentativo di essere irresistibile e di ricevere tutte le rose che la giuria possiede, si fa sopraffare dalle sue insicurezze e fragilità, e non può fare altro che dare il via ad una confessione tragicomica, frammentata, poetica sul dovere di piacere.





Lucia Raffaella Mariani nasce a Bari nel luglio del 1999, a 18 anni vince il premio Hystrio alla vocazione Ugo Ronfani e qualche mese dopo entra nella scuola del Teatro Stabile di Torino, dove comincia a lavorare con Valerio Binasco e Gabriele Vacis. Insieme a quest’ultimo e ai suoi ex compagni di Accademia fonda nel 2021 la compagnia teatrale Potenziali Evocati Multimediali, con i quali si occupa di un teatro fondato sull’ascolto, la cura e la relazione. Nel frattempo si avvicina alla scrittura di scena, alla stand-up, alla slam poetry e si dedica alla stesura del suo primo monologo: Freevola – confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione, in selezione alle semifinali del Premio Scenario 2023.



Lo spettacolo di e con Lucia Raffaella Mariani è una produzione Trento Spettacoli con il sostegno di Potenziali Evocati Multimediali. Consulenza alla regia e alla drammaturgia di Lorenzo Maragoni e consulenza al movimento scenico di Erica Nava.



Lo spettacolo sarà preceduto dal quarto appuntamento di Finestre Segrete di Eleonora Duse, brevi racconti di e con Maria Pia Pagani, docente alla Università Federico II di Napoli e grande esperta e studiosa alla continua ricerca di nuovi tratti della Duse. Per gli spettatori sarà un modo per entrare ulteriormente in sintonia con la grande attrice, con i suoi sogni d’arte e la sua eredità culturale.



La nuova stagione teatrale rientra in Duse2024, le celebrazioni per il centenario della morte di Eleonora Duse che si terranno ad Asolo per tutto il 2024.

Il Teatro Comunale di Asolo fino al 26 maggio 2024 propone altri 4 spettacoli ispirati a Eleonora Duse inevitabilmente portati in scena da artiste come Serena Sinigaglia, Elena Bucci, Marta Dalla Via e Silvia Gribaudi.

La stagione teatrale è curata dalla direttrice artistica Cristina Palumbo e realizzata in collaborazione con Echidna Cultura, promossa dal Comune di Asolo con il contributo economico di Banca delle Terre Venete.



Ricordiamo che la Stagione ad ogni appuntamento ospita allievi e ospiti dell'Accademia Duse per la volontà congiunta dell’Amministrazione Comunale e di Echidna Cultura. Un piccolo investimento per le competenze sul Teatro contemporaneo. Anche tutti dipendenti comunali di Asolo, prenotando, hanno l'accesso gratuito agli spettacoli.



Ricordiamo inoltre, che per gli abbonati e per i possessori di carnet o biglietto a teatro sono previsti speciali servizi dedicati per vivere la cittadina anche prima e dopo gli spettacoli, con la presenza di navette gratuite per/dal Teatro Comunale Eleonora Duse (previste due ore prima degli spettacoli dal parcheggio ex Ospedale di via Forestuzzo), l’ingresso gratuito al Museo Civico prima dello spettacolo e il ritorno con la navetta entro 2 ore dopo la fine dello spettacolo.

In Teatro sarà presente il Books Corner a cura della Libreria UBIK di Asolo.



Per scoprire tutti gli incontri, le visite guidate, le manifestazioni teatrali e le conferenze di Duse2024 consultare il sito www.duse2024.it



